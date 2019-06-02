【電車痴漢一覽圖】摸胸、吃頭髮屬小兒科　日本網民齊數恐怖行為

提起日本電車的痴漢問題，大部分人可能只會想到身體遭不必要的觸碰或是被偷拍，但近日有日本網民畫出一張「電車痴漢一覽圖」，圖中除了「露械」，還有一些奇怪的行為，如吃女生頭髮、狂摸髮旋等，乍看令人難以想像，但圖片卻引來大量網民共鳴，紛紛留言列出更恐怖及「五花八門」的騷擾方式，呼籲大眾要提高警覺，學會自保或避免被誤當成痴漢。

名為「Nago」的Twitter用戶製作了一張「變態痴漢一覽圖」，指取材自身邊的人遇過的情況。（ikng_0 Twitter圖片）

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名為「Nago」的Twitter用戶日前上載圖畫，指製作了一張「變態痴漢一覽圖」，取材自身邊的人遇過的情況，「即使講給別人聽也可能有人不相信，所以第一步就是要讓大家認識」。

變態痴漢行為包括：

+ 5 + 4 + 3

樓主於圖中畫了9種痴漢行為，分別是：執着地持續摸你的髮旋、車廂明明很空卻要貼着你坐、用下半身頂撞你、把下巴放在你肩膀上、硬要把腳擠進你雙腿間的空隙、用體液噴你、把手重疊在你的手上、吃你的頭髮，以及直接全裸「露械」。

日本上下班繁忙時間列車非常擠迫，碰觸身體情況無法避免。（Getty Images）

帖文一出即引起大量網民共鳴，紛紛留言分享曾目擊或遭受過的騷擾，「在電車上睡醒後，發現鄰座阿叔用袋蓋着，掏出了生殖器。超噁心」、「我個子小，真的遇過變態將下巴靠在我頭後！還會惡意地用呼吸吹你的耳朵及頭」、「坐巴士上學時靠着窗邊座位不小心睡了，結果被坐在後面的男性摸腋下，令我有好一陣子都不敢再坐在男性前面的座位」、「有變態坐在你隔壁，讓你看口交影片，再偷看及享受你的表情及反應」。

更多奇怪的痴漢行為：

樓主看到回應後都不禁倒抽一口涼氣，慨嘆：「大家的經歷太過份及可怕了吧！」然後整理出更多奇怪的痴漢行為，如「包包被丟進用過的保險套」、「把舌頭伸入你的耳洞」、「胸圍扣子被解開」、「臉、頸、腋下被舔」、「用屁股貼近臉」、「裙子被剪」等。

樓主認為騷擾行為無分年齡性別，並對不少人都是小學就第一次遇到痴漢感到難過，「連男性遇到都怕得不敢反抗的痴漢行為必須被撲滅！認識這些行為後要學會自衛，不要再說『這是說謊吧』這種毫無同情心的說話了」。

（Twitter）