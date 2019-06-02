銀行信用卡推麥當勞優惠　食50元送25元現金券　慳家OL拋庹縮攻略

各銀行信用卡都積極推優惠吸客，其中匯豐信用卡推出最紅熱捧限定，於6月3至9日期間，惠顧滿50元即送一張25元現金券，在優惠期滿後的6月10至7月9日，光顧餐廳滿50元即可使用一張現金券。

匯豐信用卡推出麥當勞優惠，買滿50元食品即可獲一張25元現金券。（資料圖片）

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有關優惠惹來網民討論，指該優惠如同「七五折食麥當勞」，即50元（優惠期光顧）+50元（優惠期後光顧）-25元（現金券）=75元。但有網民指有同事拋出超庹縮攻略，令自己獲得着數，卻因「計到盡」而被同事unfirend。

如免掏腰包下獲得現金券，稍後購買麥當勞食品滿50元，即可使用現金券一張，變相半價。（資料圖片）

事緣有持有匯豐信用卡的OL，收到優惠消息後與同事分享，當大家都以為她是把優惠共享之際，該名OL卻表示打算未來一周都替同事買麥當勞，擬從中賺取現金券，以便日後使用。如其攻略得逞，即可獲7張25元現金券，共值175元，日後用作購買麥當勞食物，最低等於半價。

該名OL聲稱自己有付出勞力，而同事沒有損失，不覺得有問題，但隨即有同事退出群組，明顯已把她unfirend。