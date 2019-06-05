割掉瀕危格陵蘭鯊尾部「放生」　邪惡漁民大笑：睇吓你點游

據冰島傳媒報道，近日有兩名漁民見到一條被列為瀕危的格陵蘭鯊（Greenland shark，又名小頭睡鯊）被魚絲纏住，不但沒有立即放生，還割下其尾部，然後才拋回大海；有關片段曝光後網民強烈譴責，形容二人的行為「絕對邪惡」。

網上片段顯示，一名漁民緊抓住鯊魚，然後用刀割下牠的尾部，鯊魚帶着傷口回到海中，海水都被染紅，兩名冷血漁民卻相當興奮，大笑歡呼，並語帶嘲弄地說：「祝你好運慢慢游了，你這廢物！」

來自丹麥的女網民約翰森（Christel Ýr Johansen）在二人刪除有關片段之前，先行將「罪證」保存下來，上周二（5月28日）重新上載至Facebook，並形容兩名涉事漁民是「令人噁心的失敗者」，她說：「他們對自己所作所為感到驕傲，但就把留言功能關閉，因為似乎沒有人認同其行為」。

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遭船主開除及面臨刑事起訴

網民反應大都是憤怒及痛心，紛留言：「那兩名漁民應該被判刑」、「不如把你其中一隻腳切除，然後我一邊看着你流血，一邊大笑」、「格寧蘭鯊不會攻擊人類，如今這條瀕臨絕種的鯊魚生存機會更加渺茫」、「我從未見過如此殘酷冷血的行為，你們的笑聲讓我很憤怒，我們都會犯錯，但你所做的絕對是邪惡」。

冰島傳媒報道，兩名涉事漁民可能因此面對刑事起訴，日前更已被漁船船主開除，船主發聲明稱：「有關行為完全不可接受，犯下這種錯誤的人沒有藉口開脫。面對如此冷血的人，別無選擇，只能拒絕讓他們再上船」。