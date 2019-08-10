【生活百科】買西瓜點解係要拍一拍？　原來好有用

夏日炎炎又是食西瓜的好時節！不過識食唔代表識買，不少人都知買西瓜時要拍一拍，但其實係點解呢？原來是因為西瓜內有很多瓜囊，拍一拍聽一聽聲音是否清脆，即知內裏是否充滿水份，是否已熟又甜。

西瓜是不少人夏日消暑的選擇，但識食不等如識買，到底買西瓜有甚麼要訣？圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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其實就算是拍西瓜，都有一定技巧，要留意是用數隻手指，而非用手心去拍，聲音清脆即代表西瓜已熟透，但如聲音同你自拍肚腩肥肉一般的聲音，就可能反映是過熟，買不買要好好想想；另外，亦有指如拍時感覺彈手，有種在拍膠波的感覺，更顯示你手上的是好瓜。

部分人在買西瓜前拍一拍，原來是為了解內裏有否充滿水份，以及猜測其熟透程度。圖為示意圖。（資料圖片）

不少家庭成員不多，吃不完一個可能會轉購已切開的西瓜，選擇時則要看西瓜肉的顏色，愈紅愈表示已熟，即會較甜，不過如只是局部很紅，瓜肉顏色分佈不平均，就有可能該西瓜曾受「水傷」，即曾在雨中泡水，又或是雪藏不當，雖賣相一般，但正常紅潤的部分也一樣可吃。