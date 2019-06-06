【草日漫畫】「CopyCat」向漫畫神致敬　再宣揚環境保育訊息

發起黃手套之亂的草日老師，原來正式出道已經接近30年，他是1991年經鍾偉民先生介紹，開始在明報專欄連載漫畫的。

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一個創作人能夠走紅這麼久，能夠持續創作那麼久，絕對不是一件易事，而且每一年他都會出版兩本新書以饗讀者。這次較新出版的是《做隻Copy Cat》。

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內裏總共分了八個章節，不乏對人性的洞察嘲諷、對政府的挖苦、對人沉迷網絡社交媒體的反思，當中最為突出的主題，應該是環境保育的議題。由「蚊蚊蚊」開始已經有反思塑膠飲管這回事，到後來「港豬事」及「真多膠」兩個章節的環保主題更是呼之欲出，讓人笑中有淚。下面就讓我們一起來欣賞草日老師的佳作吧！

↓↓↓↓↓【編按：按下圖放大欣賞草日老師作品】↓↓↓↓↓

草日老師談及海洋污染問題。（三聯出版）

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草日著：《做隻Copy Cat》，三聯書店（香港）有限公司出版。

《做隻CopyCat》

作者：草日

書籍編輯：周怡玲

出版社：三聯書店（香港）有限公司