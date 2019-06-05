台灣女星瑤瑤去婚禮着白色無人鬧　教你避開5大去飲打扮地雷

葉劉淑儀白套裙現身容海恩婚禮被鬧，台灣女星郭書瑤近日以入膊白長裙出席好友婚禮卻被讚靚，可說同人唔同命！其實出席別人婚禮的打扮，自有一套約定俗成的潛規則，着錯色、過份性感、博搶鏡等都是大忌，學會避地雷自能做個得體賓客。

瑤瑤（左）去婚禮的白裙打扮，沒引來網民炮轟，被大讚很美，其妹妹也同樣吸引網民關注。（瑤瑤ig）

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去年女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）出席歌手林奕匡婚禮穿白色連身裙被轟，事後要公開致歉稱不知道參加婚宴不能穿白色，承諾下次會留意；隔不久立法會議員兼新民黨主席葉劉淑儀悉心打扮，又以一套貼身白色套裝裙現身黨友容海恩婚禮，即再次引來批評，指她企正中間與一對新人合照可說與新娘撞到正。

不過同人唔同命，台灣女星郭書瑤昨日在Instagram分享出席好友的婚禮照片，孖住妹妹一同入鏡的她，以一襲白色入膊長裙現身盡騷身材，或許是區域差異，就算裙款猶如禮服，都未見台灣網民留言批評，大家一面倒讚她性感漂亮，亦有人留意其妹妹同樣貌美，大讚其家族基因真好。

雖沒有明文規定，其實坊間早流傳一套出席婚禮的打扮潛規則，有些打扮地雷要小心避開，其中第一個地雷就是不要穿白色，眾所周知新娘子大多會穿白色婚紗，故可說白色是其當天的專屬顏色，試想想與新人合照企中間，隨時令人認錯新娘。

紅色同樣可免則免，又不是主人家，被邀出席的你其實不用太搶眼，不要盲目以為紅色夠喜慶一定適合，你一身紅色現身隨時惹人嫌棄也不自知。

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在香港以一身白色出席婚禮易引來批評，議員明星都出事！

不少人會認為黑色打扮有種莊重感，其實婚禮不是不能穿黑色，只是不能「全身黑」猶如參加喪禮一樣，如賓客選中了黑色衣服，就要在其他搭配上花心思，例如加上腰帶、首飾、披肩、閃亮元素等，避免予人死氣沉沉的感覺。

縱使與新人關係再好，對方再不拘小節，也記得作為賓客的你打扮不得太隨意，牛記笠記拖鞋睡衣麻煩先收回衣櫃，把自己打扮得當再出門，讓大家留下美美的合照吧。

亦有女士們或太隆重其事，特意出動心水「戰衣」赴宴，惟請記緊過於性感的打扮，真的可免則免，要緊記那天的主角只有一對新人，尤其是新娘子，切勿以太出位打扮搶了她的風頭，隨時讓人記一世。