私家車撞牆司機失蹤塞死條路　網民秒認出停車場：係德興街黑洞

香港地寸金尺土，泊車問題令不少駕駛人士極頭痛。有車主在facebook上載一單泊車慘劇，可見有私家車離開停車場時撞牆，完全塞死路口，車主指涉事司機唔見人，令後面兩架車無法離開。就算分享事件的車主沒言明，不少人都一眼認出涉事的是號稱「德興街黑洞」之稱的佐敦伊利停車場，部分更稱曾落得「簽名下場」，有網民細數香港不少「地獄停車場」，力勸駕駛經驗淺的人切勿前往。

有網民目擊一架私家車塞住車場上落口，有人認出是「德興街黑洞」。（fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度」圖片）

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不止香港人住的地方細，香港不少停車場泊位亦出名細，就連出入的通道，都窄小得非尋常司機能夠駕馭。有車主在facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載相片，可見有私家車駛離車場時撞牆，塞死整條通道，分享事件的車主指涉事司機已失蹤，最少兩車頂死走唔到。

他在帖文中大嘆玩謝其他車，「車主失蹤，兩個人塞住出唔到」，還慶幸自己早已離開沒受影響。

網民列舉香港「地獄停車場」：

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這名車主在帖文中未明言這個撞車停車場位置，惟不少網民一睇，即認出涉事的是有「德興街黑洞」之稱的佐敦伊利停車場，感慨「泊呢到我寧願泊街」、「個場撞穿牆出去會快少少」。

亦有網民分享以往駕駛技術「水皮」，離開該停車場時要阿姐幫忙睇位和帶路，才能全身而退。至於失去蹤影的出事車主，有人就笑他可能「發脾氣走咗」，「可能即刻去補補鐘，補完返黎再揸返走」。

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帖文留言更慢慢射歪，不少人轉而討論香港其他出名難泊的地獄停車場，例如葵興萬泰停車場、樂富富強苑、大圍富嘉花園等、青衣城2期、大窩口村等等都被點名，不少人都說沒信心的司機要有留下「簽名」，即刮花車身的心理準備，才好挑戰自己。

（小心駕駛（討論別人駕駛態度））