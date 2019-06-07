女友家中驚見疑似用過避孕套　台男崩潰後發現擺烏龍：以為戴帽了

不少人在另一半家中發現來歷不明的避孕套，都會大為緊張怕是出軌罪證。台灣一名男大學生近日在討論區分享「抓住女友罪證」爆笑經歷，指在女友家中發現疑似用過的避孕套包裝，令他「當下理智斷線」，跟女友對質但對方卻站在原地大笑，結果發現原來是鳥龍一場。

有人笑言包裝上明明寫着「超美白」的字眼，怎麼樓主都會搞錯。（Dcard圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣男生日前在Dcard討論區發帖，指跟女友是遠距離戀愛，固定每周輪班休假時才會到她位於台北租屋暫住見面，但上周剛好家裏有事沒過來，到這周上來的時候竟在垃圾筒發現拆過的「避孕套包裝」，當下就失去理智，瘋狂敲打女友浴室門，叫她立即出來理論。

台男稱女友當時包着浴巾就走出來，頭髮濕淋淋，泡泡都還沒沖乾淨，一臉疑惑問「怎麼了」。樓主激動地指着垃圾桶金色包裝，唇齒都無法正常咬合，就一直顫抖，問她「怎麼有臉偷吃不擦嘴，保險套還用岡本003，不知到林祖公是用杜雷斯嗎？」但女友聽後竟在原地大笑，令台男氣到眼角泛淚，「看到她這樣笑，完全不知道該做何反應，只想收拾東西立刻走人」。

↓↓↓ 台男以為戴綠帽爆笑經過 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

女友見台男情緒激動，還是速速解釋謎團，她跑去化妝台拿了正版包裝來，「一看！是她去專櫃兌換的保養品試用包啦！美白精華液試用包」。雖然鬆一口氣，但台男還要面對冤枉女友的後果，他指女友說心靈受傷，因而要幫她完成購物清單其中一項，包括皮革手錶、護膚精華、化妝品或飾品等，樓主唯有求教各網民「怎麼選才足夠誠意彌補我的愧疚之心」。

帖文令網民瘋狂爆笑，短短兩天多已有近7000個讚好，有人笑言包裝上明明寫着「超美白」的字眼，「你是想讓雞雞變白喔？」但有網民則撐樓主，「笑到不行，真的好像啊！」有人則以陰謀論表示，「女友根本是計劃通呢」，又指若買飾品賠罪，以後一看到就會想起這段蠢事。