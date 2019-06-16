婚前聽流行歌　婚後聽兒歌　10大走進戀愛墳墓後才懂的心酸事

一直以來婚姻生活叫人嚮往又卻步，因為兩人互許承諾的下半生，雖然能互相照顧、扶持，並擁有法律上的保障，但伴隨婚後而來的現實壓力，經常叫人喘不過氣，不比無拘無束的戀愛來得浪漫且自在，這也是為什麼大家都說「婚姻是愛情的墳墓」。 究竟，婚前婚後會對小倆口的關係帶來什麼變化，其中哪些最令網友感到甜蜜負擔呢？現在就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，看看哪10個無奈現象是夫妻倆必須克服的，也給即將開花結果的情人們參考參考！

10. 婚前花蝴蝶、花花公子 婚後成異性絕緣體

無論你單身時桃花多氾濫，是標準的發電機，甚至連有穩交對象都會出現追求者，一旦結了婚、身分證配偶欄不再空白，行情肯定如溜滑梯般直直落，一秒成異性絕緣體，因為你已名草（花）有主，無名指被另一半套牢了，任誰肯定都不想自討沒趣，破壞別人家庭幸褔，成為妨礙家庭的第三者啊！

一旦結了婚、身份證配偶欄不再空白，行情肯定如溜滑梯般直直落，一秒成異性絕緣體。（《生存結婚》劇照）

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9. 婚前愛買啥就買啥 婚後柴米油鹽醬醋茶都要算

說到底婚姻本就是一種責任，既然給了另一半承諾，答應照顧他下半生，心態肯定開始轉變！無法再像婚前，小倆口過著無拘無束，想去哪玩就去哪玩、愛買什麼就買什麼的自在生活，必須開始得為家計、柴米油鹽醬醋茶好好打算，尤其如果你還有買房買車或育兒等人生重大規劃，那真的就必須開始斤斤計較，以免貧賤夫妻最後落得百事哀的下場啊！

婚後便會失去想去哪玩就去哪玩、愛買什麼就買什麼的自在生活。（《生存結婚》劇照）

8. 婚前紀念日通通過 婚後連生日都記不得

婚姻終究不是小情小愛，必須面對很多生活現實問題，好比家裡的水電費繳了沒、這個月開銷是否超支、小孩的補習費還要不要繳等務實煩惱，因此難免無法再像小情侶一樣，把經營感情的重點全在彼此身上，時時刻刻記得每個浪漫節日、交往紀念日或生日。（但忘記還是有點過分……嗚嗚）

難免無法再像小情侶一樣，把經營感情的重點全在彼此身上，時時刻刻記得每個浪漫節日、交往紀念日或生日。（《生存結婚》劇照）

睇埋頭7位更令人傷感嘅婚後變化（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

夫妻倆必須克服的10個婚後現象。（DailyView）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月25日至2019年05月24日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『婚前婚後十大轉變』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】