台女嬲爆發帖　怨朋友黐車坐唔夾油錢、泊車錢　車主網民超有共鳴

如果要問大學時期最需要的東西，莫過於一台能帶你上山下海的機車了，且在同儕之間，最常互相載來載去，不管是去吃宵夜、逛街，少騎一台車就不用煩惱停車的問題。

但被載的人真的有考慮過別人的感受嗎？近期有位女同學在Dcard抱怨，自己騎機車順路載朋友一起去，但對方沒有要主動負擔油錢的意思，讓她十分氣憤！她認為若駕駛須負擔停車費，乘客也應該要主動分擔，不應當做理所當然。不少人回應：「好感動，終於有人講出我的心聲了！」

（聯合新聞網）

「其實如果不幫忙出錢，但至少偶爾請喝個飲料吃東西」

「要載人就甘願一點，不然一開始就拒絕啊」

「沒交通工具的人會沒這概念是真的，要說白話一點」

「有問的人真的很加分，雖然我還是不會讓他們出錢啦」

「我開車／騎車載人沒在收錢的，總覺得這樣不體面」

「我的話油錢會看加多少再想要不要平分耶」

其實有兩派說法，如果認為談錢傷感情、會尷尬的話，也可以用請一杯飲料、小點心，慰勞一下辛苦注意車況、且背負著你的人身安全壓力的車主。但如果是長途，還是希望後座的人能夠幫忙負擔一點。只要有心要分擔，相信前座的朋友也會覺得很欣慰的。不過另一派則認為這種小錢還要計較的話，那就不要答應別人要載，這樣才不會有後續的不愉快。

「我覺得也不一定是要拿出錢，但就是誠意！誠意！誠意！」

「不喜歡就拒絕，不要默默忍受在抱怨，車是你的！不是別人的！」

「單程當然沒差，長期的累積起來真的有很幹的感覺⋯⋯」

「要說不必要也是騎車付油錢的人來說不必要」

「有時候真的是人情壓力我只能幹在心裡好嗎」

其實這件事情只要大家互有同理心的話，就不會有爭吵，被載的人可以懷抱著感謝的心，讓載你的人心裡舒服一點，而不是理所當然的有這種「載一下而已，幹嘛這麼計較，不是朋友嗎」的心態，沒有誰應該為誰做什麼事情，即使是朋友也應該要互相，趕快去和經常載你上山下海的朋友們說聲謝謝吧！

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