【熱評】長輩問點解仲係單身？　台女感煩惱求教　呂秋遠突破盲腸

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

嗨，這位朋友你好，說真的，我覺得你肯定很好，別說你還好，沒什麼不好，你就怨日子枯燥。沒什麼煩惱，恐怕就想到，什麼生存意義想到沒完沒了（編按，這是陳奕迅《你給我聽好》歌詞）。你的問題並不是「要不要交男友」、「要不要結婚」這種大道理，而是「怎麼對身邊的長輩回答這類問題」。

怎麼回答？禮貌一點就是，我不想。粗殘一點就是，關你屁事。這樣不就結案了？

但是你的問題裡，還是有些小地方很耐人尋味。

薪金跟單身與否無關

第一個問題就是，你的薪水只能養活自己，其實跟單身是無關的。因為在一段正常的關係裡，並不是你得要「養誰」，這部分不分男女。不論是男人承諾「我養你」，或是你自己想要承諾養全家，這都不是你應該做的。事實上，除了沒有謀生能力的孩子或父母以外，我們沒有義務養誰。關於一個家庭的開銷或支出，我們稱之為「分工」，不叫做「養」。你如果決定擔任家務管理者，這也是一份工作，你應該要跟老公拿取薪水，如果他不願意或沒能力，你就應該得捨棄這份工作，而去賺取外面的薪水。你想「獨善其身」，這當然是種好的選擇，但是不需要跟低薪掛勾，因為通常是高薪的人才會想單身，否則離婚的時候要分一半給那個看了就討厭的人，不然就得想辦法脫產。在沒有孩子的情況下，單身說不定花的錢更多。

律師呂秋遠指，女事主的薪水多少，其實跟是否可以維持單身狀態無關。圖為示意圖。（《敗犬女王》電視劇照）

「養誰」的觀念是錯的

「養誰」，這個觀念絕對是錯誤的。因為習慣依賴別人的人，就得承受哭泣的風險，請你不要給別人哭泣的機會。

第二個問題就是，結婚就是當別人家的路邊草，這也是你先入為主的觀念。結婚，就是好好跟配偶一起成長，從此後你有兩個家，一個是原生家庭，一個是你跟配偶的家庭。但是不包括你老公的家庭。況且，婆媳問題的根源點，通常是在於你的老公。如果你在婚前不瞭解老公的思考模式、母子之間的日常關係，甚至覺得住在婆家非常好，可以省房租，又可以有人帶小孩，那麼你當然就得承擔日後哭泣的風險。簡單來說，如果結婚當別人家的路邊草，某種程度得要怪自己怎麼會明知山有虎。婚前腦袋進多少水，婚後眼睛就流多少淚，古有明訓。天底下好男人還是不少，你不想當別人家的路邊草，重點是選對伴侶，而不是拒絕婚姻（如果你想結婚的話）。

呂秋遠續指，婚後會否當別人家的「路邊草」，其實要視乎有沒有選對伴侶。圖為結婚示意圖。（Getty Images／視覺中國）

你的想法才是關鍵

所以，如果你覺得當老爸的掌中寶很好，那就永遠賴在家裡也是好事，但是別認為結婚就是當別人的路邊草。基本上，尊嚴是靠自己掙來的，從來就不是靠別人給的。

好的，其實你知道，煩惱會解決煩惱，新的剛來到，舊的就忘掉。或許渺小的控訴，就是你想要的生活情調（編按，這是陳奕迅《你給我聽好》歌詞）。好好吃飯睡覺，享受你的單身生活，不要在意長輩怎麼想了，其實他們怎麼想，一點也不重要，你怎麼想才是人生的關鍵。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）