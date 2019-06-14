植睫毛後唔敢洗？　台OL翌日眼皮腫脹生眼瘡　眼瞼痕癢長蟎蟲

夏天油脂分泌特別多，如無妥善清潔皮膚，小心會惹病上身！台灣有眼科醫生日前在節目中分享一宗案例，指一名20多歲的上班族在植完睫毛後，立即感到痕癢刺痛，翌日更整個眼皮紅腫，痛得睜不開眼，求醫後診斷出患眼瘡。原來女患者植睫毛後不敢清潔眼睛，其後覆診時便發現，眼瞼佈滿分泌物及角質，更找到寄生蟎蟲，十分駭人。

林醫生指該女病人睫毛根部出現結痂、角質及眼皮的分泌物，以及眼瞼躲藏了一隻蟎蟲。（東森電視節目《醫師好辣》截圖）

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台灣眼科醫生林怡汝於東森電視節目《醫師好辣》分享，曾有一名20多歲的女子在植完睫毛後感到痕癢刺痛，以為是正常現象，詎料，翌日便出現眼皮紅腫，疼痛難耐睜不開眼，於是求醫。

林醫生指該女病人生眼瘡，遂處方抗生素治療，又估計她的眼睛應該本來就有發炎跡象，加上在植完睫毛後清潔不當、沒有消毒乾淨，或受到藥水刺激，造成眼皮紅腫。

醫生建議，可以加水稀釋嬰兒洗髮水，如洗頭皮般，輕搓睫毛。（東森電視節目《醫師好辣》截圖）

林醫生續指，女病人之後再覆診，眼皮消腫後，發現眼瞼上，「長了一些密密麻麻，白白的東西，是皮脂腺的分泌物」，因為她在植完睫毛後不敢清潔，怕睫毛剛植好又脫落，所以令睫毛根部出現結痂、角質及眼皮的分泌物。

「皮脂腺裡有時會寄生蟎蟲。」林醫生解釋，蟎蟲住在皮脂腺內，吃皮脂腺分泌物維生，會令皮膚常常痕癢，尤其於蟎蟲活躍的夜晚。

那如何保持清潔？林醫生建議，病人除了要加強清潔外，亦介紹了一招，可以加水稀釋嬰兒洗髮水，如洗頭皮般，輕輕搓睫毛。她呼籲大眾要清潔睫毛，如植睫毛脫落亦無辦法。

（東森電視節目《醫師好辣》）