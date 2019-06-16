【熱評】稱「爸爸沒錢」　台窮小學生猶疑應否讀大學　獲窩心回應

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位同學，先回答我一個問題，你覺得念大學跟念書是不是一樣的事情？

如果你問我，那麼我的答案是：完全不一樣。念大學只有四年，念書卻是一輩子。所以，你以為我會勸你不要念大學嗎？坦白說，你才國小六年級，思考這個問題真的太早，如果這件事我可以建議，那麼我怎麼猜不出來韓國瑜會當高雄市長？是的，我正想問你這個問題，既然你關心時事，以你12歲的年紀，請告訴我，發大財是不是好事？

當然是好事。不然你也不會年紀這麼小，就開始擔心助學貸款。但是，發大財能不能靠大學學歷達成？當然不能，也當然沒必要。發大財不能靠大學學歷，因為你知道，很多有錢人不念書，更沒念過大學。而許多大學畢業的人，與發大財的距離更是遙遠。發大財也沒必要靠大學學歷，有很多人光靠詐騙與口號，就可以迷倒眾生，如果你只想這樣過日子，大學四年真的很浪費。

律師呂秋遠指，大學學歷的確與「發大財」無關係，卻能讓人在最短時間內，學會一個領域的語言與邏輯。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

學歷就像衛生紙

發大財，如果只有靠別人、靠口號、靠政府、靠吹牛，那麼進入詐騙集團工作還比較有誠意，至少詐騙集團還得花電話費，但是前者不必。

那麼，發大財要靠什麼？至少要有持續的努力、非常多的運氣、許多人的幫助、嚴苛的自律、堅定的目標，而這些都與大學學歷無關，而是跟個人的品質有關。那麼，你要大學學歷作什麼？我只能說，學歷就像是衛生紙，平常不覺得重要，但是上廁所的時候一定要有。如果你想要教書，那就得要有學歷、你想要考某些執照，那也得要有學歷、你想要在某些領域工作，你要有學歷。為什麼？因為大學的學習過程是一種系統化的教學，可以讓你在最短時間內，學會這個領域的語言與邏輯，如此而已。當你學完「粗淺」的這門學科，學校會給你一張證明，就這樣，沒了。

呂秋遠續指，升讀大學與否是個人選擇，毋須理會旁人眼光。圖為小學生示意圖。（資料圖片）

念書是一輩子的事

那麼念書呢？念書是一輩子的事情。如果你喜歡念書，跟金錢的關連性就很小。因為你可以借書、可以買書，書的費用不貴，但是可以不斷的讓你踏在前人的思考模式上往前進。不是每個人都適合念書，你如果剛好有這種運氣，那麼就讓這種運氣成為你的習慣，這個好習慣，會讓你的視野更寬廣，也會讓你的知識累積更快。因為你不是為了學歷而念書，你的學習會更多元，但是沒有系統化整理，相對也會比較辛苦。如此而已。

所以，你該不該念大學，這問題真的太早。關於念書，是自己的事，與賺錢無關。而關於大學，更是自己的選擇，旁人的眼光連看都別看。你可以繼續培養你念書的習慣，不要被升學這個惡魔給擊垮了念書的胃口。三年後，如果你還是想念高中，也不想申請助學貸款（其實利率真的很低），我會提供你三年的學費。至於大學，也是一樣。這篇文章就是承諾，請記得來找我，而且你相信我，只要你願意努力，不論喜不喜歡念書、要不要念書，在這裡，有很多人像我一樣，會願意栽培像你這樣的孩子。