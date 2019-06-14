女星歐陽娜娜古力娜扎合照現殘忍對比　網民：側面是檢視美女準則

沒有對比就沒有傷害，現時主力在內地發展的台灣女星歐陽娜娜，拉起大提琴時被讚氣質女神，惟遇上內地女星古力娜扎，兩人活動上一張大側面合照，卻被網民拿來作殘忍大對比，有人直指歐陽娜娜慘敗，與輪廓分明的古力娜扎一比較，猶如被打了一拳。

古力娜扎（左）與歐陽娜娜（右）同場，沒料卻被網民發現出現殘忍的側面對比。（網紅趣聞微博）

有網民形容面對古力娜扎（左），歐陽娜娜（右）五官如扁下去。（網紅趣聞微博）

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兩人近日出席公開活動，有微博用戶在片段截取她們閒談的瞬間，兩人剛好都以大側面示人，惟比較起來，擁有新疆維吾爾族血統的古力娜扎，挺鼻翹唇長睫毛盡現，與她一身位之隔的歐陽娜娜，五官看來卻明顯不夠古力娜扎分明，令顏值也被比了下去。

歐陽娜娜一向被讚彈大提琴時氣質不凡，沒料這次對比下慘輸。（歐陽娜娜微博）

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對比照引起熱議，不少網民更留下超狠留言，有人指「歐陽娜娜是好看，但在演藝圈裏很普通」、「被吊着打真可憐」、「古力娜扎的顏無懈可擊」。

網上瘋傳一奪側面美貌標準，指達到「三點一線」即是美。

有說平頭是檢驗男神的標準，那側面，也可能是檢視美女的準則，網上曾傳超簡單「三點一線」標準，即鼻尖、上唇、下巴尖等三點，如位於一直線，即代表美。

快看看女星們的側面，是否能達到檢測美貌的標準呢？

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而據傳統標準，美麗的側臉很講究整體線條拼接流暢自然，組合起來無突兀感，舉例來說如果其他部分平平無奇，鼻子卻超級筆挺，又或是五官正常但下巴卻不合理突出，也絕對說不上貌美。

(微博)