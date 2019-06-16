【父親節】超市貼超恐怖畫作　網民勁心寒：小朋友經歷過啲咩？

許多小朋友於父親節亦會贈送畫作送給最尊敬的爸爸，最近日本有超市貼出一眾小朋友的父親節畫作，不過當中卻有一幅令人非常心寒……網民指，於超市看到該幅畫作後驚訝得「無法忘記」，爸爸的頭竟被油上紅及黑色、又咧嘴而笑，旁邊更疑似有人上吊的情境，令人不寒而慄。樓主其後補充，超市翻看了閉路電視片段後，已排除了畫作被人後期破壞的可能性，而市政府正調查事件。

有網民於超市看到小朋友的父親節畫作，其中一幅畫內容非常詭異。（「xRUI39」Twitter圖片）

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該網民最近於Twitter上載相片，表示於超市內看到小朋友的父親節畫作，當大部份畫都是色彩繽紛而可愛的畫風，樓主突然望到其中一幅畫非常詭異。從相中可見，畫內的爸爸戴眼鏡，但臉色全以紅、黑色為主，眼神直瞪觀眾，笑容更是非常陰森，令人不禁想倒抽一口涼氣。

除此以外，爸爸旁邊更有一個小圖案，是一張翻掉了的椅子及一個疑似上吊的人，而小朋友留言一欄則寫上：「感謝爸爸經常辛勤工作，媽媽很快就會回到身邊了呢。」

不少網民想像背後的故事，他們估計小朋友可能目擊到媽媽吊頸的恐怖場面，但爸爸卻稱媽媽就快回來，所以小朋友亦相信了，更說要快點回來。這個故事嚇到不少網民，稱再無法直視這幅圖，絕對令人受不了。

樓主其後補充，已向超市反映事件，翻看了閉路電視片段後，已排除了畫作被人後期破壞的可能性，而超市亦向市政府聯絡，市政府正調查事件。

（Twitter）