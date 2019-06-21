【簡單心理學】想將可愛貓貓和BB搓圓㩒扁？　放心這不是變態

當你見到一些超級可愛的東西時，例如眼大大睜眼看着你的貓、在熟習走路時想跌還沒跌的小朋友、BB仔的手仔腳仔，是不是都有一種很想把他們的「面豬登」捉在手心搓圓㩒扁的欲望和衝動？別認為自己是怪人，你這種反應是絕對可以理解，而且是正常的，不是變態！

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這一種欲望和衝動，是叫做「可愛いものへの攻撃性」、「Cute Aggression」，中文就是「可愛侵略性」。在2015年，兩名耶魯大學的心理系研究生Oriana Aragon 和Rebecca Dye通過研究，發現當人見到可愛的事物時，就會出現一種咬緊牙關、握緊拳頭、用力揉捏啃咬他們的欲望，然而你這種欲望不會令你產生想傷害對方的念頭（這麼可愛怎麼能忍心！）

這一種欲望和衝動，是叫做「可愛いものへの攻撃性」、「Cute Aggression」，中文就是「可愛侵略性」。（Gettyimage／視覺中國）

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為什麼會出現這麼危險（有愛）的念頭呢？原來是和大腦獎勵系統有關。Katherine Stavropoulos的研究很簡易俐落地總結了：「當你見到對方可愛到不行，可愛得大腦難以承受，為了盡快令自己冷靜下來，你的大腦便發出一些較激進的命令、負面能量等來中和你的負苛。但這些激進的念頭只是條件反射，你不會真的去實行。（但如果你真的動手了，就必須求醫了）

這些激進的念頭只是條件反射，你不會真的去實行。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

絕大部分人看到極可愛的東西時，通常都是站在原地，大腦激動完一輪，調節好之後，就慢慢小心翼翼地接近對方，就像在空氣中用手護着蒲公英種子的模樣。你知道你這時候是最幸福的，這麼可愛的東西就在你眼前和手心的時候，就覺得，之前的疲勞、傷心，在這一刻都值了！

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內容提供：哈姆太郎

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Cute Aggression」​】

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