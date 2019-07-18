【診間裡的女人】女生肚脹原來生子宮瘤　醫生：處女也會患婦科病

沒有性經驗，婦科疾病就不會找上門？台灣婦科醫生林靜儀在《診間裡的女人》訴說看診時遇到的不同個案，稱不少人會將性經驗與婦科疾病劃上等號，直指那是非常保守的想法。林醫生指曾有女病人因本身無性經驗，便忽視下腹腫脹、便秘等病徵，結果拖延一段日子後才求醫，結果確診患上子宮肌瘤，需要盡快開刀醫治。 林醫生指出，「沒有性經驗就不會有婦科問題」的想法並不罕見，醫生有時要像「偵探辦案」般向病人查問病情才能確診，例如病人因頭痛求醫，她會問明其頭痛的過程；若病人是因為便秘嚴重、失眠而頭痛的話，便需為其檢查腹部，以查證病源。雖是醫者父母心，但有時卻會被病人嫌煩，甚至質疑其判斷。

不少女性會將性經驗跟婦科疾病劃上等號，以為沒發生過性關係，便毋需定期做婦科檢查。示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《診間裡的女人》的內容節錄：

「有性經驗嗎？」婦產科必要問題。有些醫師會隱晦地問「有沒有在一起？」「有結婚嗎？」或是「有男朋友嗎？」但是我覺得問「有無性經驗」涵括了同性異性，也比較能夠直接確認是否要考慮懷孕或是性相關疾病。

「沒有！」她大搖頭。很多沒有性經驗的女生，談到或被問到性相關問題的時候，總像有潔癖似的，很怕被「誤會」。其實有或沒有，不過就是人生選項而已呀。

問到這邊，都沒有婦產科的問題啊，欸欸，這個會診是怎麼回事啊？

「好。我幫你的肚子做一下檢查好嗎？」我盡量慢慢地說，不要讓她緊張。

她點點頭。主動拉開蓋在肚子上的急診室床單。我輕輕把她的T恤往上拉。呃，一個鼓脹得很厲害的下腹。「你沒有發現小腹鼓起來嗎？」原來學姊在急診病歷人形圖上那一個圈，意思是「下腹腫塊」。

「......嗯」，她有點尷尬，「我以為我發胖。」

「沒有人發胖只有胖下腹部的啦！」我一邊觸診她的下腹。她瘦，肚皮的皮下脂肪薄薄的，可以觸摸得出下腹那個腫塊，有點硬度，外表光滑，腫塊最頂端到肚臍上面兩根手指頭高度，幾乎是一個大白柚的尺寸啊！

「而且你不會覺得摸起來硬硬的嗎？」她望著我，沒說話。大概嚇呆了，也大概覺得有點難為情。好吧，瘦子沒有像我們這麼瞭解，小腹的肥肉是軟的。

「留觀第九床送超音波室。」我在病歷上稍作記錄，掀開隔簾跟護理師說。

這種病人是超音波菜鳥最喜歡的：人瘦（註1），病灶大。超音波探頭放上去，薄薄的皮下脂肪下方，一個均質的腫塊，直徑二十公分。輕輕推動探頭，可以看見腫塊和腹膜之間沒有沾黏。看起來應該是子宮肌瘤，但是腫瘤真的太大，她又沒有性經驗，無法用陰道探頭確認腫瘤後方的卵巢和子宮本體，也無法排除是卵巢囊腫大到頂到前面來了。正常情況下，子宮和卵巢在骨盆底，要超出骨盆，就是已經到很大的尺寸了。而這種情況，應該會壓迫腸子和膀胱，出現頻尿和便秘的症狀。「你不會覺得排便不太順利嗎？想解卻解不出來的感覺？」邊在超音波報告上輸入數據記錄，一邊問她。

「會啊。我就是一直覺得肚子不舒服，而且便秘好嚴重，睡不著覺。」她這時候才說出其他的症狀，「所以我已經睡不著好幾天，頭好痛。」

未曾有過性行為的女性，可以超聲波檢查子宮和卵巢有否異常狀況出現。（示意圖，資料圖片））

醫師診斷疾病，很多時候像是偵探辦案。病人不見得會一開始就告訴你最重要的那個線索，有的時候要從主訴的內容延伸去問，有的時候要從一些檢查發現去問，甚至有的時候，不是病人無法提供好線索，是她的病程還沒進展到那幾個最重要判讀的症狀出現。所以，後來在臨床工作愈久，愈覺得老人家說「要人，也要神」，似乎頗有道理。醫師專業能力夠好，夠用心，理論上應該可以幫病人做出正確的診斷，但是，病人是否能夠把症狀說清楚，症狀是否足以判斷，甚至是否排除某些干擾而錯失了早點診斷的時機，都會影響。

譬如這個病人，主訴是頭痛，醫師要求檢查肚子，病人一定會覺得奇怪。主訴是頭痛，醫師如果沒有問出她「因為便秘嚴重所以睡不著，很多天睡不著所以頭痛」，也很難會去檢查她的腹部。醫學生的身體檢查課程標準，是不論主訴如何，都要「從頭檢查到腳」。可是台灣的醫療常常是不論時間空間都非常擁擠，又沒有經過家庭醫師詳細問過、檢查過，如果「來急診說頭痛結果說要看肚子」，大概會被認為很兩光，甚至被投訴說是變態吧。

「你肚子裡面長了很大一顆瘤，十八乘以二十公分。超音波檢查起來腫瘤邊緣光滑，沒有沾黏侵犯現象，惡性機會不高。當然，腫瘤尺寸大，不能排除惡性或邊緣惡性，這些還是要等手術拿下來送病理科檢查才知道。」資淺住院醫師能夠跟病人解釋病情的內容並不多，這是需要逐漸累積臨床經驗的部分。

「好。」她對於這個急診會診後來的發展有點訝異，但是好像也很快接受了。

我聯絡主治醫師，請他處理最終醫囑和醫療決策，然後收她住院，安排手術。手術很順利，也確認我的超音波臨床診斷，是一個子宮前壁的漿膜下子宮肌瘤。對一個住院醫師來說，這是一個很不錯的學習經驗，從理學檢查發現病灶，配合影像診斷，確診，給予適當治療。可是，怎麼會發生下腹隆起這樣的腫塊，卻不知道要就醫呢？

台灣婦科醫生林靜儀表示，將性經驗與婦科疾病劃上等號是非常保守的想法。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

「林醫師，謝謝你幫了我姊姊。」一位院內的檢驗師看到我在等電梯，跑來跟我致意。前幾年實習的時候，常常得去檢驗科送檢體，多少眼熟，大概知道是同事。

「你姊姊？」我摸不著頭腦。

「喔，我姊姊就是那天來掛急診的，你幫她診斷出子宮肌瘤，上週W醫師開完刀，現在都很好。」原來那個病人是院內同事的姊姊。

「喔！順利就好。」聽到病人復原，很開心。「啊可是你姊姊也太誇張，那顆瘤很大欸！都摸得出來了！」

「喔，我姊姊她喔，沒交過男朋友，沒有性經驗，所以她說她認為自己不可能有婦科的問題，即使下腹一直鼓起來而且肚子不舒服，她也沒想過要掛婦產科檢查。」他搔搔頭，有點尷尬。畢竟大家都是臨床醫事人員，這種「沒有性經驗就不會有婦科問題」的想法，保守得令人訝異。她不是唯一一個「如果一輩子沒有性經驗，這輩子就跟婦科無關」想法的病人，只是我臨床遇到的第一個。

註1 皮下脂肪會干擾超音波影像。

書名：《診間裡的女人》（鏡文學股份有限公司）

作者：林靜儀

中山醫學大學附設醫院婦產部主治醫師，中山醫學大學醫學研究所博士候選人。一隻傲嬌長毛臘腸的媽，眼睛已經老花的年紀。

大學之前讀《紅樓夢》、打毛線縫香包，大學之後讀醫學期刊、掏內臟縫人肉。

沒立過什麼不得了的人生目標，結果做了些沒有想過的事：第九屆不分區立法委員、行政院婦女權益促進委員會委員、公務機關和地方政府的性別平等委員會委員，幾個專業團體的理監事，得了疾管署的金馨獎，喝了幾個月南太平洋的雨水和吃了不少北印度的風沙。

相信人是在有限的選擇中做選擇，幸運要感謝老天，困境該檢討自己。人生觀受村上春樹的書影響極大（意思是若有偏差都怪他）。不論在哪一行都拚命工作，能夠睡到自然醒然後煮杯咖啡來喝，就算幸福了。

出版社： 鏡文學股份有限公司

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。