火場捨身護愛女　母燒成焦屍　父重傷見到消防員才敢暈

廣州荔灣區黃沙大道一幢民居6樓周三（19日）發生火警，一家三口被困，夫婦二人為了保護5歲的愛女，不惜以肉身擋火，結果女戶主慘被燒成焦屍，男戶主背部大面積燒傷，情況危殆，起火原因仍在調查中。

據報道，36歲的男戶主姓李，賴姓妻子今年33歲，二人來自廣東汕尾，育有4名子女，最大的9歲，最小的5歲。李男在水產市場檔口工作，與妻子入住事發單位約4年。

居於3樓的住客稱，起火時間大約在下午3時，當時她馬上走出寓所報警。她指出，涉事大廈在1975年建成，而起火的單位月租約1000元人民幣（約1140港元）。

火勢猛烈，男戶主與妻女無法逃離火場。（紅星視頻影片截圖）

現場影片顯示，事發單位火光熊熊，男戶主與妻女因火勢猛烈無法逃離火場，只能躲在露台角落的防盜窗，李男一直將愛女攬在懷裡，而賴女則站在兩人身後，以血肉之軀阻擋烈焰。消防員用高壓水槍撲火並升起雲梯救人，在下午3時30分左右將火撲熄，可惜賴女當場證實死亡，李男則背部嚴重燒傷。

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背部肌肉大面積壞死

李男與女兒同被送院，醫生指出，李男傷勢嚴重，身體燒傷面積達50%，背部肌肉大面積壞死，上肢運動神經損壞，救治有困難，已被轉送至深切治療部；女童因吸入大量濃煙須留院觀察，目前情況穩定。

目擊者形容事發情況：「爸爸哪怕全身早已燒傷，都還是緊緊抱着孩子的，直到消防員抵達時才放心，然後閉上眼睛暈過去；媽媽則偉大地犧牲了，場面令人動容！」

另外，有網民發現起火單位的防盜窗其實留有一扇逃生口，至於為何沒有起作用，他們推論可能是「鎖匙丟失」、「鎖生鏽而導致打不開」或「出口被堵住」。