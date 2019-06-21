【逃犯條例】感激聖約翰救傷隊前線救援　網民：這才是醫護人員

政府修訂《逃犯條例》激起民憤，多次引發港人大遊行及示威，其中6月16日民陣更指多達「200萬+1人」上街。每次在黑衣人潮中，都可見聖約翰救傷隊在現場設置的急救站，他們加派人手於前線為全港市民服務，昨日香港聖約翰救傷隊總監潘新標，發文感謝救傷隊各義務隊員無懼辛勞緊守崗位，強調聖約翰本着「不分種族、階級、信仰」的宗旨，竭誠為人類服務。帖文引來大批網民留言道謝，感激他們無私的付出，大讚他們是「令人尊敬的團隊」。

在過去兩個星期日的遊行中，聖約翰救傷隊均在前線設多個急救站。（資料圖片）

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香港聖約翰救傷隊昨日在facebook專頁發文，總監潘新標表示在過去兩個星期日（6月9日及12日），救傷隊應主辦單位要求，共出動約350隊義務隊員，於遊行路線沿途設置多個急救站，為市民提供急救服務，並接載有緊急需要的傷病者前往醫院接受治療。

聖約翰救傷隊強調本着「不分種族、階級、信仰」的宗旨，竭誠為人類服務。（聖約翰救傷隊fb截圖）

文中稱過去兩星期天氣非常炎熱，多名參與遊行人士均感到不適，他感謝救傷隊各成員無懼辛勞，在兩日每天均超過12小時的值勤時間，仍然堅守崗位，為市民提供最前線的緊急救援服務，至整個遊行活動結束。最後他衷心感謝每位參與值勤的長官、醫官及隊員發揮團隊精神，本着聖約翰「不分種族、階級、信仰」的宗旨，竭誠為人類服務。

這則帖文引起大批網民紛紛留言道謝，感謝聖約翰救傷隊無私的付出，「令人尊敬的團隊」、「謝謝你們，要你們陪我們受苦了」、「感謝你們為『人類』服務，見到你哋對市民好好」，亦有網民因而感嘆，「這才是醫護人員，救人永遠第一」。

上周三（12日）金鐘反修訂《逃犯條例》示威中，發生嚴重警民衝突，醫管局行政總裁梁栢賢昨（20日）承認，有人在仁濟醫院病房被捕，消息指一名示威者受傷後曾到荃灣港安醫院求醫，惟院方以「不會治療因犯罪活動而受傷的病人」為由拒絕治療，並示意對方到仁濟醫院求醫及隨即報警，最後示威者在仁濟醫院病房被捕。港安昨晚發新聞稿承認將病人資料通報警方，事件引起不少網民強烈不滿，質疑港安有違醫德。