受訓海豹識唱《一閃一閃小星星》　有助人類研究語言障礙

蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）的蘇格蘭海洋研究所（Scottish Oceans Institute，SOI）研究員，最近訓練三隻灰海豹（Grey seal，學名Halichoerus grypus）模仿人類發聲，牠們分別是甘道夫（Gandalf）、賈尼絲（Janice）和佐拉（Zola），當中又以佐拉的表現最為出色，一次能模仿多達10個音符，甚至唱出經典兒歌《一閃一閃小星星》（Twinkle Twinkle Little Star）及《星球大戰》的主題曲，有關研究已發表在科學期刊《當代生物學》（Current Biology）上。

是項研究由斯坦斯伯里博士（Dr Amanda Stansbury）及雅尼克（Vincent Janik）教授負責，他們從3隻灰海豹一出世就進行觀察，先研究其自然發出的聲音，然後透過播放不同的音樂旋律與人類語言的元音（vowels），來訓練牠們模仿新聲音。

研究團隊指出，雖然鯨魚、海豚等海洋生物經過訓練都能發出模仿人類的聲音，但牠們的發聲機制與人類不同，而灰海豹是目前唯一已知與人類同樣用喉頭發聲的動物，屬於喉上聲帶構造（supralaryngeal structures）。

+ 5 + 4 + 3

「表現好到令人吃驚」

三隻海豹的歌聲令研究員「感動到喊」，坦斯伯里稱：「這些海豹表現好到令人吃驚，雖然尚未算很完美，但畢竟那非一般海豹會發出的聲音，因此已足以使我佩服，研究亦顯示出海豹的發音相當靈活。」

雅尼克表示，研究提升了人們對聲音學習的理解，而有關技巧對人類語言發展非常重要，「有趣的是，非人類靈長類動物在這方面的能力非常有限，如今發現其他哺乳類動物能與人類一樣運用聲道，將有助我們探究基因和模仿學習如何影響發聲技巧，同時啟發新方式去研究語言障礙」。他指出，這些灰海豹自出生後兩至三個星期便離開了母親，因此科學家可以準確控制牠們所聽到的聲音，令研究更有效率。