12歲女私補後成績不升反跌　父母查閉路電視驚見補習老師恐怖洗腦

為了讓孩子成績進步，不少家長都會讓孩子去補習，如要更針對性的教學，有家長會請一對一的私人補習。不過，上海一名張姓父親發現，自從請了一名英文系男研究生幫12歲的女兒補英文後，女兒的成績不升反跌，父母翻查閉路電視，沒想到卻讓看到了超可怕的畫面。

父母查看閉路電視畫面時，竟看到該名男補習老師唸唸有詞稱「把爸爸的皮帶鬆開，把他勒死」。（微博圖片）

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上海的張先生半年前透過網站「第一家教網」，請來一名英文系在校研究生來幫女兒上門補習英文，但過了一段時間，他發現女兒的成績不僅沒有進步，反而還越來越差，於是翻查家中的閉路電視，想了解是不是教學過程有問題。

想不到，當他查看閉路電視畫面時，竟看到該名男補習老師不但沒有好好教英文，還不斷口裏唸唸有詞稱「把爸爸的皮帶鬆開，把他勒死」、「奶奶被車撞飛」等詛咒的話來洗他女兒的腦，更誇張的是，當父母事後詢問女兒，女兒說情況已經維持了一個月，令人不寒而慄。

後來，張父張母馬上找該名補習老師問清楚，但該名補習老師已將他們的微信設成黑名單，還將自己的電話註銷，從此人間蒸發，張父只好報警求助。

家教網站資料顯示，該男子為「上外（上海外國語大學）在讀研究生」，不過上海外國語大學表示，該男子不是該校學生。而「第一家教網」所屬上海艾必網絡科技有限公司，於今年4月已被列入經營異常名錄，警方正進一步展開調查。

不少人批評補習老師，「應該狠狠治理教育機構，培訓市場混亂，才會導致壞人渾水摸魚」。不過亦有很多人認為父母也有責任，「不應該請男的」、「找家教，我是給女兒找女家教，給二子找男家教」。