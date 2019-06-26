台男住宿舍四人房　室友帶女友返房太親密　另外兩人不投訴有原因

不少人最響往大學生活的，就是自由自在的宿舍生活。有住在大學宿舍四人房的台灣網民分享，有室友不時帶女朋友回來，做出令他尷尬的親密行為，惟另外兩名室友卻從不投訴，及至一次他趕着回房拿東西，一打開門竟撞破該兩名室友正在交歡，情況極度尷尬，而樓主當刻才明白到他們不投訴室友帶女回房的原因。

台男分享自己住在大學宿舍時發生的超尷尬經歷，引來網民熱烈回應。（GettyImages／視覺中國）

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這名台灣男大生指自己所住的宿舍室友，都是隨機抽籤，大家修讀不同學系平常少有聊天。至學期中其中一名室友開始帶女朋友回宿舍，他原也沒太介意，畢竟可以「中和臭酸味」，偶然也可以看一下她「穿一件小可愛晃來晃去」。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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沒料小情侶其後在宿舍愈來愈大膽，樓主指或只是離開房間去個廁所回來，就看到女生騎在室友的大腿上，室友的手則在女友衣服內，「他們看到我進來，還會不動聲色地裝鎮定，尷尬如我只能裝作視而不見，但遇到這種情況還真的是有點硬……我說拳頭」。

樓主指晚上關燈後情況更嚇人，「會在黑暗中看到他們的棉被動來動去，然後隱約聽得到喘氣聲，接着是唰唰唰的好幾聲，是抽衛生紙的聲音」，其後有人會假裝擤鼻涕。樓主指雖想過去檢舉室友，惟因覺得不好意思又怕得罪人才作罷。

台男指其中一名室友與女友曾經有過份的親密行為，但另外兩名室友沒有投訴。（GettyImages／視覺中國）

同宿舍另外兩人也一直都沒有出聲，樓主後來發現背後有驚人原因，原來「他們兩個也會在宿舍『一起打砲』。」他指有一次急着回房拿東西，遂拿鑰匙開鎖進房，竟剛好看到該兩名室友脫光衣服「打得火熱」，如此尷尬時刻過後，「他們兩個完全不敢正面看我，也不太敢在房屋裏講話」。

樓主作為當事人或感慘痛，食花生網民卻都覺得「太刺激了」，留言指整件事可說是「滿滿的尷尬」，又笑指「你這個運氣沒幾個人有」。不過亦有人指出樓主真的很孤單，因「室友除了你都在打砲哈哈哈」。

（Dcard）