菲傭常煮粉紅未熟豬肉　大肚港媽提醒　姐姐反嬲豬：你唔鍾意我

不少港人會聘請外傭分擔家務，惟如遇上不合心意的姐姐，隨時一肚氣。有懷孕的港媽在網上發帖，指菲傭姐姐又煮出粉紅色的半生熟排骨，直言家中還有4歲女兒，加上近日非洲豬瘟為患，故提醒對方要小心，惟對方沒歉意，反認定「你唔鍾意我」，令不願再次見到未熟豬肉的港媽大感無奈。

未熟的豬肉不能食用，圖為示意圖。（資料圖片：VCG）

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一名港媽在fb「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，大呻家中菲傭煮的排骨未熟，一剪開竟然仍是粉紅色，而且煮肉未熟的事已非首次，指早前有兩次蒸肉餅時，都出現過同樣情況，而就算烚菜心，姐姐也烚一陣即取出，同樣有半生熟的情況。

港媽稱自己正懷孕，家中亦有4歲女兒，而且近日非洲豬瘟肆虐，對於豬肉總煮不熟大感擔心，總怕走漏眼與家人誤吃，她指曾就煮熟食物的問題與菲傭詳談，惟對方未明她的憂慮，不單沒看到有歉意，反而認為是「你唔鍾意我…」，令她大感無奈。

豬肉必需煮熟才能吃。（資料圖片）

網民對港媽的情況大表同情，有人認為她應提供時間倒數器，訂下蒸煮時間的規定而要姐姐跟從，最多吃老一點的肉也比吃未熟的肉好；有網民則指家中姐姐亦出現煮不熟又要拗的情況，甚至蒸魚未熟仍硬說是前僱主喜歡吃半生熟的蒸魚。有人則建議港媽叫姐姐試食，看對方是否敢吃，惟港媽稱已試過：「佢照食！」另有人提醒有同類遭遇的僱主，如姐姐煮出未熟食物，應拍片和拍照作證，以免他日有爭拗時苦無證據。

不少僱主都曾抱怨家中外傭是地獄廚神，按圖看煮出的食物↓↓↓

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