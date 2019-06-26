【加拿大航空】女乘客瞓醒驚覺被困無人機艙　開電筒當訊號終獲救

不少人曾搭巴士睡過站，搭飛機瞓死無落機又會如何？最近加拿大女乘客蒂芬妮（Tiffani Adams）搭飛機時睡着，沒想到連機艙服務員亦未為意其存在就離去。蒂芬妮睡醒才驚覺被困於無人又黑暗的機艙內，本想致電朋友求助惟電話無電關機。她最終在機艙內找到一個電筒，打開後向外照射當作訊號，才引來地面職員發現及救援，過程猶如電影情節。

最近加拿大有位女乘客蒂芬妮在航班飛行途中睡着，一睡醒就驚覺自己被困於無人又黑暗的機艙內。（資料圖片，路透社）

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蒂芬妮的朋友迪安娜（Deanna Noel-Dale），近日於加拿大航空的facebook專頁撰文，轉述當時的恐怖經歷。蒂芬妮稱在當地時間本月9日乘搭加拿大航空，由魁北克市（Quebec City）飛往多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）。因為航班飛行需時90分鐘，她即時悶頭睡覺。

沒想到航班於凌晨時間到達目的地後，其他乘客及機上所有空服員如常落機，卻沒發現蒂芬妮仍未醒，她就這樣被遺忘在機艙無人知曉。直至所有人離開約2小時後，蒂芬妮終於醒過來，惟她張開眼只見漆黑一片，驚覺被困於無人的機艙內。

蒂芬妮原想用FaceTime聯絡迪安娜求救，但很快手機就因為沒電而關機，迪安娜遂幫忙致電機場求助。而仍然被困的蒂芬妮則衝去打開艙門，但發現飛機距離地面約15米，不可能直接跳下去，她改以對講機嘗試與機場人員聯絡，不過仍失敗。

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正當蒂芬妮感到無助又害怕之際，她突然發現機艙內有一個電筒，即時向外照射，利用機翼的光亮面反射出光線求救，終於被行李車駕駛員發現，對方借出梯子，蒂芬妮才終於成功逃離「恐怖密室」。

加拿大航空及後有職員聯絡蒂芬妮，承諾會提供免費機票及酒店，但蒂芬妮一一拒絕，堅持只要回家。加拿大航空向當地傳媒透露，已得悉有關意外並正在調查事件，會繼續與受害乘客聯絡。

蒂芬妮指自己其實患有焦慮症，經過此驚險意外後，仍不時發惡夢及失眠，「我很害怕會再次被人鎖在黑暗的環境內，如果大家認識任何人亦曾有相同經歷，請把此文分享出去，讓我知道自己不是孤單一人。」

（Facebook、Buzzfeed）