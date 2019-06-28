【慎入】棕熊巢穴藏「活的木乃伊」　獲救俄漢：牠把我當食物儲起

俄羅斯男子亞歷山大（Alexander）早前行山失蹤近一個月，近日被一群獵人發現藏身棕熊的巢穴，當時他奄奄一息，臉上佈滿血塊和乾泥，多處皮膚龜裂，救援人員形容他有如「一具活著的木乃伊」；亞歷山大隨即被送院搶救，證實脊柱骨折，體重嚴重過輕，他相信棕熊是把他當作食物儲存起來。

脊柱骨折 嚴重過輕

當日一群獵人上山打獵，獵犬突然對著一個棕熊的巢穴不停吠叫且拒絕離開，獵人走近一看嚇然發現亞歷山大，由於他絲毫沒有動靜，起初大家都以為他已死亡，細看下才證實他仍有呼吸，於是報警將他送院。

從院方提供的片段所見，亞歷山大當時滿臉鬍鬚，只能勉強睜開眼睛及郁動手臂；他被診斷出脊柱骨折，身上有多個腐爛傷口，體重嚴重過輕，現正接受深切治療。

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靠飲尿維持生命

亞歷山大雖仍能說出自己的名字，但已忘了年齡，他說，大約在一個月前遭到棕熊襲擊，「那隻棕熊把我儲起來留待日後食用」，由於背部受創，因此他無法自行逃生，「被綁架」期間非常害怕，並只能靠飲尿液來維持生命。醫生形容，亞歷山大的傷勢非常嚴重，「我實在不知他是如何活過來！」

英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）野生動物保育資深講師金特爾博士（Dr Louise Gentle）指出，棕熊襲擊人類然後將之拖進巢穴很罕見，「亞歷山大能生存下來實在令人驚訝，熊通常會避開人類，甚少會主動接近。他可能不小心令棕熊起了敵意，例如為了保護幼熊而襲擊他」。

俄羅斯科學院（Russian academy of sciences）的專家塞爾特金（Ivan V. Seryodkin）稱，棕熊確有儲存獵物的習性，由幾日至幾周不等，讓獵物腐化以便進食。