【區議會選舉】Skyscanner幫外國港人搵定11月機票　黃之鋒都讚好

區議會選舉即將於11月24日舉行，近日各大政黨，甚至是藝人都呼籲港人登記做選民，盡公民責任以手上選票發聲。旅遊搜尋網站Skyscanner今日於facebook專頁發文，分享11月投票日前，世界主要城市往返香港的優惠機票價格，為一眾在外國留學及工作的港人「做足準備」，帖文更附上選民登記及查詢的連結，呼籲一眾網民分享予外地親友。

旅遊搜尋網站Skyscanner今日於facebook專頁列出多個世界主要城市本年11月24日前後往返香港的機票價格，並加入區議會選舉的資料。（fb專頁「Skyscanner Hong Kong」圖片）

11月24日為新一屆區議會選舉的投票日，Skyscanner於fb專頁發文，指因本港並無「缺席投票」（Absentee Voting）制度，已登記選民必須要親身投票。帖文列出多個世界主要城市本年11月24日前後往返香港的「至抵機票」價格、平均價錢及相關航空公司，為計劃返港投票的外地留學生、在外工作或出差的港人提供資訊。

Skyscanner的帖文列出多個世界主要城市本年11月24日前後往返香港的「至抵機票」價格、平均價錢及相關航空公司。（fb專頁「Skyscanner Hong Kong」圖片）

不少網民分享該篇帖文，香港眾志秘書長黃之鋒亦留言讚好。（fb專頁「Skyscanner Hong Kong」截圖）

除機票價格外，帖文最後加上登記成為選民及查詢選民登記資料的網頁連結等補充資料，並加入「#盡公民責任」及「#快啲分享比身處外地嘅親友啦」的標籤。.

該篇與平日風格稍有不同的「認真mode」帖文，很快被網民注意到，有人留言大讚，直言「以後都用你哋格價」，「支持良心企業」，連香港眾志秘書長黃之鋒亦留下多個姆指符號讚好。

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網民紛紛分享帖文，呼籲親友「不論任何政治取向，盡量做返公民責任」，笑言11月是好日子，「返香港投票又好，探親又好」，甚至有人稱如果親友打算返港投票，不介意贊助部份旅費。

（fb專頁「Skyscanner Hong Kong」）