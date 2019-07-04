未來人類變成咁？　科技奴隸Mindy預示：寒背雞爪手雙眼瞼腦縮水

美國電訊公司「Tollfreeforwarding.com」最近與多名健康專家及科學家製作出一個名為「明迪」（Mindy）的3D人體模型，以推斷未來人的模樣；由於現今不少人都依賴電子產品，每天要長時間坐在電腦前工作，加上低頭看智能手機，因此專家估計2100年的人類可能寒背、「雞爪手」、雙眼瞼，甚至腦部縮水。

健康專家巴克（Caleb Backe）指出，活在2100年的「明迪」，因為每天對着電腦屏幕工作多個小時，且常低頭看智能手機，所以出現寒背及頸部肌肉變大，「長時間低頭看手機，會對頸部造成巨大壓力，令脊椎失去平衡，導致頸部肌肉必須花額外的力量來支撐頭部。坐在辦公室電腦前幾個小時，亦意味著中心軀幹被拉到臀部前面，而不是垂直對齊。」

明迪的身體還有其他問題，為了保護腦部免受智能手機發出的輻射影響，明迪的頭骨會變厚，而其久坐不動的生活方式將降低大腦容量甚至體積「縮水」。

多名健康專家及科學家共同製作出3D人體模型「明迪」，以推斷出未來人類的模樣。（tollfreeforwarding.com官網圖片）

第二層眼瞼過濾螢幕光線

長期拿着智能手機，令到明迪的手部永久地呈現爪狀形態，手肘則是90度彎曲。醫生喬爾杰維奇（Nikola Djordjevic）說：「我們拿手機的方式會對某幾個接觸點造成壓力，導致『短訊爪』（text claw）和『90度手肘』，症狀由尺骨（ulnar）神經壓力或拉扯所引起。肘部長時間彎曲也會導致無名指、尾指和前臂出現麻木或刺痛感，以及手部軟弱無力。」

明迪面上也有異於現代人的特徵，雙眼會長出第二層眼瞼用來過濾電子裝置螢幕發出的光線，而該層半透光的眼瞼令其看來有點恐怖。美國托萊多大學（University of Toledo）研究員拉特納亞克（Kasun Ratnayake）說：「人類可能長出更大的內眼瞼，用以防止過多的光線進入，又或者眼球的晶狀體進化出這種眼瞼以阻擋藍光，但就無法阻擋其他波長較長的如綠光、黃光或紅光等。」

電訊公司營運總監奧拜恩（Jason O’Brien）表示，明迪是個極端個案用來警惕大眾，「科技為我們帶來便利、娛樂、與世界連接等好處，但要權衡得失。過度接觸科技有時會損害我們的健康，雖然科技對個人和企業的好處大到無法忽視，惟我們應評估使用情況，確保健康不會受到長期損害。」