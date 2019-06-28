宋仲基宋慧喬早上離婚　范冰冰李晨晚上分手　網民：女方都是...

昨天（27日）演藝圈發生了宋仲基與宋慧喬離婚、范冰冰與李晨分手，兩對佳偶接連宣布分開的消息，震驚不少網友，而有網友也發現，這兩對情侶有不少共通點。

有網友發現，這兩對情侶皆因拍戲而熟識相戀，宋仲基與宋慧喬拍《太陽的後裔》相識相戀，范冰冰則與李晨在《武媚娘傳奇》擦出愛火，而這兩對皆是在演藝圈一線的火紅明星。

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重溫范冰冰則與李晨「訂情劇」《武媚娘傳奇》精彩劇照▼

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此外，網友也發現，這兩對情侶中的女方都有逃稅紀錄，更遭國家重罰，被網友譏笑是「中韓逃稅女王」。

宋慧喬、范冰冰均曾因逃稅掀起爭議，形象受損。（01製圖，資料圖片）

網友更發現，宋仲基2016年曾與李晨在《奔跑吧》節目中認識，當時兩人還一起合照，李晨PO出照片後還在微博上寫着「大家請找茬～​​​」。有網友昨天再度搜出這張照片來調侃，直呼簡直是「患難兄弟」！

宋仲基與李晨分別在韓國版《Running Man》與中國版《奔跑吧兄弟》節目中，擔任長駐嘉賓。（微博@李晨）

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