【宋仲基宋慧喬離婚】又係處女座的錯？　台網紅：數據證錯在男方

日前宋仲基與宋慧喬離婚消息傳出，令不少粉絲心碎不已，也相當好奇是甚麼原因使兩人緣盡，而台灣網紅廣告小妹不禁猜測，難道是這原因...？

宋仲基宋慧喬因拍攝《太陽的後裔》結緣，但婚後不足兩年就宣佈離婚。（Getty Images／視覺中國）

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原以為王子與公主會就此過着幸福快樂的生活，日前宋仲基與宋慧喬的經紀公司卻接連發出離婚協調的聲明，對此廣告小妹則點出重點猜測，也許因為宋仲基是處女座！

當年兩人的世紀婚禮羨煞眾人，如今卻在聲明一致說道，因為「性格不合」而分開，但廣告小妹則認為，離婚不外出幾項原因：「有人外遇、財務糾紛、宋仲基老爹很雞巴（機車）、宋慧喬年紀太大生不出孩子」，但針對最後一條，宋慧喬才37歲，現在科技又這麼發達，想必可能性不大。那就不外乎「演員聚少離多感情容易淡」是真的，但是廣告小妹認為還有一個重點：「宋仲基是處、女、座」。

廣告小妹認為雙宋婚變是因為宋仲基是處女座。（Facebook@凡槿（廣告小妹））

2015年時，「DailyView 網路溫度計」曾針對星座組合的夫妻離婚數做的排行，前10名中處女座就上榜了5次。不少網友也忍不住現身說法，對處女男真的受不了：「連我處女座女生都覺得處女座男生很......」、「奇怪，我認識的處女座女生都很好相處、很孝順、很優秀，但是處女座男生要不很花，要不很基巴（意即難相處），就不知道為甚麼」、「我以前也覺得處女座男生很難搞，但是當我生了一個處女座兒子之後，就更堅信處女座真的很難搞」、「我處女座AB的，自己都看自己不順眼」、「處女座真的嚇死我，最難搞之另一半Top1」

「DailyView 網路溫度計」曾針對星座組合的夫妻離婚數做排行榜。（DailyView 網路溫度計）

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