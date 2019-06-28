港女遊韓國弘大食醬油蟹　任食店客滿摸門釘　死纏店員阻礙工作

出外旅遊吃不到早已「mark實」的餐廳確實令人失望，但每間店舖有自己規矩，「死纏爛打」只會丟臉。有網民昨日（27日）在facebook分享近日到韓國首爾遊玩的經歷，指在一間任食醬油蟹餐廳見證到「港女死纏店員」事件，當時餐廳已在門外放告示牌寫着「不再接客」，但一對香港情侶卻不斷要求店員再作安排，即使遭到拒絕，還說「食兩三隻就得」，一直阻礙店員的工作。

網民指在一間任食醬油蟹餐廳見證到「港女死纏店員」事件。（fb「PLAY HARD 玩硬」圖片）



下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文，指月初到首爾遊玩時，光顧弘大頗出名的一間任食醬油蟹店，可能當日生意太好，店員於晚上7時半已在店外放置一塊韓、中、英文的告示板，大意是「客滿，不再接客」，其後有幾群客人，包括有內地人、韓國人及日本人，看到告示板後離去。惟一對香港情侶得知已截單後，仍不斷追問店員能否安排他們進店用餐，「喺度吹自己有幾想食，但店員拒絕。於是吹到自己喺韓國最後一餐，真係好想試下醬油蟹」。

由於帶位店員不懂中文，餐廳安排另一名懂普通話的店員來應付，港女隨即「一輪嘴」求店員讓她進去，又稱只是自己一個人食，兩至三隻就可以，但餐廳是以人頭計算，當然不獲放行。最後店員解釋今天的醬油蟹不夠貨，請他們離開，此時港女仍盡最後努力，追問店員明天甚麼時候開門。樓主指，為了應付該對麻煩情侶，懂中文的店員一直無法返回崗位工作。

有網民則指弘大區有很多吃醬油蟹的店舖，而且時候尚早，還有大把其他選擇，「要搞咁大壇龍鳳」，又諷刺行為像乞衣，「好醜」。