搜尋捉精靈去摩士公園　炒iPhone去先達　Google Maps有隱藏Bug？

香港中文大學和拔萃男書院在Google Maps中名字被加料以外，有網民發現程式中有另一個隱藏Bug，搜尋看似不相關的網上大熱詞句，或有出人意表的地點結果，例如查「大X街」用戶到「拔萃男書院」、尋「食洋腸」即達「蘭桂芳」，輸入「炒iPhone」就會飛去「先達」，表面看似不相關，其實個個有典故，你又知唔知得晒？

1. 「大X街」與「拔萃男書院」

現時網上仍可找到的短片《拔萃有個大X街》，早於2008年由網民上載，同一年蘋果才剛推出iPhone 3G，故明顯可見短片畫面質素欠佳。短片有數名穿拔萃男書院校服的學生，以多句有粗口的歌詞大罵「陳庭佳」，名句「拔萃有個大X街 佢個名叫陳庭佳」、「X你 X你 XXX你 X你」，資深網民應該聽過。

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2. 「食洋腸」與「蘭桂坊」

食洋腸被網民用來形容女子尋找來自外國男性共度春宵的行為，其中中環蘭桂坊是香港最出名夜遊蒲點，旅客來港即使不打算尋歡作樂，也愛前往觀摩，因而被不少網民認定是「食洋腸」人士的聚腳點，或因而將兩者拉上關係。

試論「食洋腸」與「蘭桂坊」的關係。(網頁截圖)

3. 「那有錢你老母」與「喜記蟹將軍」

2014年9月26日發生佔領中環行動，位處港島的銅鑼灣亦大有影響，有人其後發起反佔領運動，趕走佔領人士。喜記蟹將軍老闆廖偉文參與，一度與佔領人士發生衝突，他被拍下並瘋傳的照片中，聲言有家人要照顧，更爆出一句「邊有錢呀你老母」，字幕則為「那有錢你老母」，有關截圖其後不斷流傳，經常被網民惡搞。

佔領行動期間喜記老闆的一句話成為了經典的網上名句。（Google Maps）

4. 「全部同我企起身」與「城市大學」

2015年網上曾經流傳一段「城大老鬼霸氣反枱」的片段，當中所指的老鬼，即是輩份比較高的學長或者學姐。片段中有疑為老鬼的學生室一個學會的諮詢會上突然反枱，破口大罵候選內閣沒有熱誠，大叫「全部同我企起身，Full Address」，事件被媒體報道，有關同學其後公開道歉並辭任主席。

當年城大學生的一句話紅爆網，甚至影響了Google Maps的搜尋結果。(片段截圖)

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5. 「巴士站野戰」與「理工大學」

被網民形容為「慾火佛光街」事件，發生在2015年4月1日，當時凌晨時分有一對從內地來港的浸大男學生及理大女學生，在理大宿舍對出的巴士站附近發生性行為，情節誇張得令人難以置信，有關片段網上瘋傳更引來警方及校方介入。男方事後到警署自首，被判60小時社會服務令。

6. 「飯腳Karen」與「唐三樓Café」

自古英雄難過美人關，男士們不慎誤中美人計隨時有損失。去年有媒體報道「飯腳Karen」事件，指名為Karen的女子疑與一間樓上Café串通，不斷在網上約男士到該間餐廳作出大額消費，由男方埋單以賺錢，最引網民關注是，不少人都譴責Karen真身與網上約人時的照片極為不同，有騙人之嫌，一度引起廣泛關注，電視劇也參考抽水。

飯腳Karen事件太經典，連無線劇也要參考抽水。（劇照）

7. 「捉精靈」與「摩士公園」

遊戲「Pokémon GO」於2016年發布，至今仍然有不少支持者。由於遊戲需要玩家外出到不同地方尋找小精靈，不少熱門地點一度引起大量人流。其中一個香港的捉精靈熱點，要數位於黃大仙的摩士公園，一度連深宵也人頭湧湧，人流分分鐘比年宵更多。

高峰時期摩士公園長期擠滿捉精靈的人。（資料圖片）

8. 「炒iPhone」與「先達廣場」

iPhone不止果迷支持，曾幾何時也是炒家天堂，全盛時期一部電話轉手隨時賺上數千元，其中專門收購iPhone店舖林立的先達廣場，堪稱炒iPhone「聖地」，惟近年iPhone炒風轉淡，昔日風光已失色，但在不少港人心中，先達仍和炒iPhone劃上等號。

從前每當iPhone開售，先達一定人山人海。（資料圖片）

Google回覆香港01時表示，Google Maps使用的資料有多個來源，包括第三方供應商、公共資源、用戶貢獻，資料全面之餘亦會及時更新。不過Google亦承認，地圖或因資料來源而出現個別不準確的地方，如有類似事件發生會盡快修正錯誤，用家如發現程式出現錯誤，亦可使用回報功能提交修改建議。