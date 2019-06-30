阿公生前難得跟阿嬤一起比愛心　台女求P圖　網民無惡搞仲超暖心

網民創意無限、技術高超，因此上網求人幫忙「P」圖通常都是被惡搞收場。不過近日一名台灣女網民在社交網站放出照片，要求網民利用Photoshop將她拍照時入鏡的手指修走，原來照片是女網民的阿公離世前，難得一張跟阿嫲一起比愛心手勢的照片。結果網民不但沒有拿照片開玩笑，更將照片美化，令帖文充滿愛心及感動。

台灣女網民在社交網站放出照片，要求網民利用Photoshop將她拍照時入鏡的手指修走，原來照片是女網民的阿公離世前，難得一張跟阿嫲一起比愛心手勢的照片。（Facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

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台灣女網民昨日（29日）於Facebook群組「爆廢公社二館」發文，希望網民能幫忙為她修圖，因為女網民在澎湖菊島為兩老拍照時，手指不慎入鏡，佔在照片中的左下角，「這是我阿公生前難得跟阿嬤一起比愛心的照片」，她亦預計到網民愛惡搞的天性，直言「我不會刪文，也不會阻止惡搞，只要留一張沒惡搞的給我就好，謝謝大家」。

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不過網民真的手下留情了，不但將手指「P」走，更幫相片調色，甚至換個天空、加上彩虹，有的更將阿公及阿嫲P到雪山、森林、沙灘等等地方上去，將照片變得非常美麗。

女網民其後留言指，自己也懂修圖，「只是阿公往生還沒一週，我每天面對其他長輩真的很有壓力，每次被長輩罵我就跑去冰櫃看阿公，看着看着又忍不住掉眼淚」，她又呻家中有長輩怪責她沒有照顧好阿公，「本來就知道阿公的病不可逆，每天看阿公越來越虛弱，還親眼看着醫生給阿公判死刑時」、「（他們）哪裡曉得我的心情呢……」

網民更誇張的作品：

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許多網民都留言為女網民打氣，表示「都沒人敢惡搞、我真感動」、「這是溫馨感人樓」、「難得沒有歪掉，而且還附帶洋蔥」、「希望你的阿公會喜歡」。

（fb群組「爆廢公社二館」）