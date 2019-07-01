透光就相遇　朝日新聞刊《你的名字》雙面報紙廣告　創意感動日民

由新海誠編劇及執導的動畫《你的名字》（君の名は。）在2016年上映時，感動不少觀眾。為了宣傳即將上映、新海誠的最新作品《天氣之子》，《你的名字》於6月30日晚於朝日電視台免費首播，而同日的朝日新聞報紙刊出的雙面廣告，設計竟引起話題！原來男女主角本來獨佔一頁，但只要舉起放在陽光下，報紙的透光性就會重現兩人在同一地點，但無法當面相遇的經典場面，非常催淚！

《你的名字》於6月30日晚於朝日電視台免費首播，而同日的朝日新聞報紙亦刊出雙面廣告。（「広告朝日」編集部Twitter圖片）

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《你的名字》當年熱潮席捲全球，成為僅次於宮崎駿《千與千尋》的日本史上最賣座動畫，即使過了3年，觀眾的熱情似乎仍未減退，朝日新聞報紙昨日的雙面廣告設計更引起戲迷話題。從圖片可見，廣告一面是男主角立花瀧在「黃昏之時」向空無一人的地方伸出手，而將報紙翻頁後，就可看到另一面是女主角宮水三葉憔悴地站在同一個地方，可是前方亦是空無一人。

即睇廣告背後的心思：

+ 8 + 7 + 6

而在三葉的那一頁，除了看到左右反轉的電影名字之外，中間亦多了一排字，同樣是左右反轉了，寫着經典對白：「本來想說，不論你在世界哪一個角落，我都一定會再次去找你。」（言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって）

《你的名字》當年熱潮席捲全球，成為僅次於宮崎駿《千與千尋》的日本史上最賣座動畫，即使過了3年，觀眾的熱情似乎仍未減退。（劇照）

不過廣告最令人感動的設計，就是只要讀者在黃昏夕陽時，將報紙舉起放在陽光下，透光後就會看到兩人剛好站到對方之前，重現電影中著名的一幕。不少網民都大讚「從來未見過這麼美的廣告」、「好有心思」、「透光一刻都幾乎哭了」、「要永久保存啊」！