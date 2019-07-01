好心無好報！台房東平租屋予單親媽　遭拖5個月租金失蹤遺垃圾屋

對於房東來說，最怕遇到租霸，追不到欠款原來還未算最慘，可怕的是對方更將單位「翻天覆地」。台灣一名房東早前將套房平租予一名單親媽媽，更體諒對方需要照顧孩子，客許她拖欠約5個月的租金。不過房東好心無好報，該單親媽媽竟突然失蹤，套房內更留下大量垃圾及貓隻排泄物，令房東相當崩潰，直指「好歹房間弄乾淨一點我還不會那麼不舒服，搞成這樣誰不火」。

台灣一名房東早前將套房平租予一名單親媽媽，詎料對方突然失蹤，更留下一屋垃圾。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台灣女房東昨日於facebook群組「爆怨公社」發文，稱早前將一套房租予一名與孩子同住的單親媽媽。考慮到該單親媽需獨力照顧孩子，房東出於好心，只收取月租3500台幣（約880港元），又容許對方拖欠逾2萬元台幣（逾5030港元）的租金。

雖然房東好心對待單親媽，但卻沒有獲得應有回報，她指該單親媽早前突然失蹤，更留下一屋垃圾及「手尾」要她收拾，套房變成「垃圾崗」，無論地板或傢俱都滿佈雜物和垃圾，更有大量貓隻排泄物，房內臭氣沖天，「地板整個都吸收了貓屎、貓尿臭死了」。

單親媽離開後，房東的套房猶如垃圾崗，到處都滿佈雜物和垃圾。（fb群組「爆怨公社」圖片）

房東見到房間的情況非常崩潰，但只能默默花錢請人收拾殘局，她生氣地稱：「妳知道我請人清了幾大袋垃圾袋嗎？整整10包，那外籍（工人）的都一直說超臭，他一直想吐，好歹房間弄乾淨一點我還不會那麼不舒服，搞成這樣誰不火？」而最令她不滿的是，即使清走垃圾後，貓隻排泄物的氣味仍留於房內難以散去，「地板現在都是臭味怎麼拖都去除不了」，令她暫未能將房間再次租出。

「同病相憐」的網民分享曾遇租霸的情況：

帖文短短一晚已吸引逾千名網民留言討論，不少人對房間的惡劣情況感到難以置信，「無法理解，怎麼能用成這樣？」、「孩子不會生病嗎？」、「不說還以為是垃圾場」。亦有與樓主「同病相憐」的網民分享經歷過租霸洗禮的房子情況，建議樓主下次租出單位前要訂立規則及收取按金，必要時應循法律途徑追究。