老虎狂追車尾嚇餐死　印度男踩油狂奔終撇甩　9秒逃難片嚇壞網民

人在野遇上猛獸該如何是好？日前印度喀拉拉邦一名騎士載住朋友途經慕善加野生動物保護區（Muthanga Wildlife Sanctuary）時，突然見到一隻老虎從叢林跑出，窮追二人的電單車，嚇得他們馬上踩油狂奔，至少10多秒後才擺脫老虎。超驚險片段日前在網上瘋傳，不少網民見狀紛紛高呼恐怖，亦有人質疑保護區的管理有問題，令動物輕易跟人類接觸。

日前有印度男騎電單車經過野生保護區時，突然有一隻老虎跑出及狂追車尾。（FAWPS fb短片截圖）

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森林及野生動物保會協會（FAWPS）日前在facebook專頁上載長約9秒的片段，事發在上月30日，當時二人正騎電單車路過慕善加野生動物保護區叢林間，突然後座乘客拍到一隻老虎在後方的叢林出現，並不停追趕二人，老虎身驅敏捷，幾乎一度貼近電單車，鏡頭亦不斷搖晃，氣氛相當緊張，嚇得司機趕緊踩油加速，幸好老虎最後終於放棄，並跑入叢林消失得無影無蹤。

驚險短片引來不少網民熱議：

驚險片段曝光後引起不少網民熱議，紛紛高呼恐怖，「第一次看到老虎追車」，有人則質疑保護區的安全，導致路人被追趕，不過有人卻認為老虎沒有錯，只是人類強行在牠們的住處興建公路，騷擾野生動物。亦有網民估計拍攝者是保護區的管理員，當時正在尋找園內的老虎。另外，有人突破盲點笑問電單車是什麼牌子。

（FAWPS fb）