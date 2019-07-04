【逃犯條例】梁美芬被拒載？　網民還的士司機清白：佢守規矩無錯

經民聯立法會議員梁美芬昨日（3日）發起法律畀聯署，譴責7月1日示威者破壞立法會，並在立法會大樓外召開記者會。惟記者會結束之後，梁美芬受到示威者狙擊，梁避走時一度打算登上一部的士離開，惟司機拒絕接載，令梁只能即時下車，其後進入中信大廈內。有被網民笑指梁美芬「被的士哥拒載」，事發片段被瘋傳。 不少網民擔心的士司機被「秋後算帳」控告違例，但反複觀看片段後，卻發現「司機好守規矩，完全無做錯」，因梁美芬打算登上的的士早已冚旗，而且是的士站的第二輛的士，根據〈的士則例〉不算拒載。

梁美芬昨日在立法會大樓外訪問後，被示威者狙擊。（資料圖片）

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昨日梁美芬被示數名威者追罵，她邊走邊退避，其間走到位於中信大廈龍匯道對出的士站，登上一輛的士後座欲離開現場，但男司機即時揮手示意不載客，梁美芬只好下車。

從現場傳媒拍得的片段可見，當時的士站站頭原有一輛的士正在等客，該車沒有冚旗。其後有另一輛的士駛至車尾，有乘客下車離開，梁美芬隨即走到該的士後座位置，當時有人代她開車門，她登上的士後，司機卻伸手示意不載客，她只好下車，而當時的士咪錶顯示仍是冚旗狀態。梁美芬未有登上排在第一位之的士，隨即進入中信大廈。網民形容現場情況「還的士司機清白」，因為梁美芬登上之的士是排在第二位，而且當時仍然是冚旗，所以司機並沒有違例，可說是依足規矩辦事。

「梁美芬被的士拒載」的片段及相片隨即在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，有人擔心的士司機會被「秋後算帳」控告拒載。

其實根據〈的士則例〉中的〈五、租用〉提及，如果巿民有意在的士站乘的士，排在第一之的士必須載客，而並非排在第一位的的士，就不應該接受租賃，除非前面的士都已經被租賃，或司機不在車廂內或附近。另外，可出租的士需展示的士計程錶指示器(俗稱「旗」)。