選美才藝表演穿白袍做化學實驗　24歲博士生當選維珍尼亞小姐

談到選美的才藝表演，許多人只會想到佳麗在台上唱歌、跳舞或彈奏樂器，很難突圍而出。不過美國24歲的生物化學系畢業生卡蜜爾（Camille Schrier）卻想到將自己的專業搬上舞台，穿上白袍做爆泡化學實驗，指「科學在我們的生活中無所不在」，結果表演一鳴驚人，更為卡蜜爾摘下2019年維珍尼亞小姐后冠，她將於9月代表該州參加美國小姐選舉。

卡蜜爾摘下2019年維珍尼亞小姐后冠，她將於9月代表該州參加美國小姐選舉。（missamericava ig圖片）

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卡蜜爾是維珍尼亞理工學院暨州立大學畢業生，現時在維珍尼亞聯邦大學攻讀藥劑學博士。她在舞台上示範俗稱為「大象牙膏」的實驗，利用催化劑，例如碘化鉀，加入雙氧水中，快速分解產生大量氣泡。只要事前在溶液中加入色素，就可以產生彩色的泡沫，展示起來非常壯觀。

不像其他佳麗般穿上華麗的服飾表演，卡蜜爾穿上白色實驗室袍及戴上護目鏡，表示選擇做實驗因為「科學在我們的生活中無所不在」。一身白袍沒有掩蓋她的自信及美麗，最終評審們對她留下深刻印象，卡蜜爾順利拿下維珍尼亞小姐的后冠。她亦將休學一年，參與宣傳工作，並將於今年9月代表維珍尼亞州參加競選美國小姐。

獲得后冠後，卡蜜爾指「我不只是維珍尼亞小姐，也是系統生物學家，未來希望成為藥劑博士投身藥劑行業。現在是我改變大眾如何定義「才藝」心態的時候，將我對『STEM』的熱情帶上舞台。對我而言，所謂才能不單需要熱情，也需要多年鑽研的技巧來使之完美」。

Watch #VCUPharmacy student Camille Schrier wow the judges for Miss Virginia with her talent performance — the catalytic decomposition of hydrogen peroxide!



PS: she won. Next pageant: #MissAmerica #FuturePharmacist pic.twitter.com/MzqgZBUygl — VCU School of Pharmacy (@VCUPharmacy) June 26, 2019

卡蜜爾是維珍尼亞理工學院暨州立大學畢業生，現時在維珍尼亞聯邦大學攻讀藥劑學博士。（Camille Schrier ig圖片）

卡蜜爾希望改變大眾對科學的刻板印象，由「沉悶」變成具「娛樂性」。她又提到，美國小姐比賽取消泳裝項目，證明選美比賽開始進步，不止專注在女性的外表，更會關注女性的職業生涯，「我參選就是代表科學界的女性」，「連我的對手都想知道我做什麼實驗，我很高興很聽到觀眾的歡呼」。

（BBC、CNN）