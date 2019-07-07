澳洲拘捕6名年老中國「職業乞丐」　持旅遊簽證　警斥利用同理心

職業乞丐不但欺騙大眾的錢，更利用市民的同理心。澳洲近日拘捕7名的年老「職業乞丐」，當中一人是白人，其餘6人懷疑來自中國，他們持旅遊簽證入境並已將澳元匯成人民幣。

澳洲墨爾本警察在上周一和周二在市中心拘捕7名「職業乞丐」，他們的年齡介乎65歲至72歲。（Reddit截圖）

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澳洲墨爾本警察在上周一和周二在市中心拘捕7名「職業乞丐」，他們的年齡介乎65歲至72歲，在墨爾本維多利亞州，乞討屬於犯罪行為，可判處一年監禁。警方表示，被捕的人聲稱無家可歸，但後來發現他們住在商務區的共享住房。他們都是持旅遊簽證，其中有人已將乞討得到的澳元換成人民幣，警方在行動中沒收了1,000美元（約7,800港元）現金。

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當局指，墨爾本人以照顧弱小群體而聞名，但最近幾周看到有人不僅犯罪，還利用了城市的善意，呼籲不要直接給錢乞丐，可轉為捐助露宿者組織。

「職業乞丐」的問題近日亦引來外國網民關注，一段名為「有組織的亞洲街頭假乞丐（Organised Asian syndicate of fake beggars on city corners）」的影片日前被上載至外國討論區Reddit，可見一名老婦在街上行乞，拍攝者走近拍攝她的容貌時，老婦揮手遮掩鏡頭，之後就收拾離開，拍攝者在附近行走，已見到最少3名乞丐。該網民指這是一個有組織的集團，他們每晚在州立圖書館前聚集在一起再坐電車。

警方指他們利用市民的同理心，呼籲不要直接給錢乞丐，可轉為捐助露宿者組織。（ABC影片截圖）

救世軍在2015年的一項研究發現，一些職業乞丐每天收入高達300至400美元（2340至3118港元）。有墨爾本的露宿者就擔心，犯罪組織的乞討行為會加劇社區對無家者的厭惡，她指乞討行為是貪婪，墨爾本沒有露宿者需要這樣做才能生存。