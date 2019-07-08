美國6名警察星巴克買咖啡被要求離開　店員：你們令顧客感到不安

警察的職責是除暴安良，為何人們看到警察卻感到不安？美國亞利桑那州（Arizona）一家星巴克分店（Starbucks）在美國國慶日（7月4日）鬧出「趕客」事件，當日6名警察到店內買咖啡，卻被咖啡師要求離開，原因是「你們令顧客感到不安」。事後當地警察工會在Twitter發文批評星巴克，更呼籲其他人不要光顧星巴克，更上載更換星巴克Logo的改圖，上方寫着「Dump Starbucks」（倒掉星巴克咖啡），網民響應轉發。最後星巴克發表聲明致歉，強調這是完全不能接受。

美國6名警員到一間星巴克飲咖啡，不過被店員可以引起其他客人不安為由，要求坐到一個別人看不到的位置或離開。圖為示意圖片，非涉事咖啡店。（資料圖片）

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根據當地警察工會「坦佩警員組織」（Tempe Officers Association）的Twitter帖文，美國國慶日（4日）當日6名警員於上班前到亞利桑那州（Arizona）坦佩市（Tempe）一家星巴克分店購買咖啡，其中一人是該店常客，店員都認識他。不過有一名咖啡師上前表示，「你們令一名顧客感到不安」，希望他們可以遠離客人的視線或直接離開。

工會批評，星巴克如此對待負責維持公共安全的人士令人感到痛心，即使店員當時的態度有禮，其要求已有冒犯性。不過組織亦提到，相信該做法並不適用於全國星巴克分店，希望可以與星巴克對話處理問題。

由於收到大量查詢，當地警方亦於翌日（5日）發表聲明，希望事件只是例外而非公司的整體政策。他們已經與星巴克聯絡，獲回覆指留意到事件，強調事件與星巴克的價值觀不符，將努力加強與執法部門的關係。

星巴克之後發表聲明，就事件向警方道歉，指做法完全不能接受。（資料圖片）

星巴克行政副總裁威廉斯（Rossann Williams）其後在聲明中代表星巴克向警方「真誠道歉」，她表示當那些警察們來到店舖後，即使一名顧客因此感到不安，我們的員工都應該一視同仁接待和歡迎他們，讓這些警員感受應有的尊重，然而我們卻讓他們感到不受歡迎及不被尊重，這是完全不能接受。聲明續指，星巴克希望可以加強與警方的關係，同意需要就事件進行一次認真對話，而威廉斯本人會於周六晚（13日）到坦佩市與警方會面，以解答他們的問題。

（綜合）