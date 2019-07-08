5台女大學生網徵帥男一對一教滑浪　暗示晚上可同睡網民爭相報名

暑假到了，想好要怎麼過嗎？臉書「靠北清大」日前出現匿名貼文，5名開朗的女網友自稱就讀清華大學，開出「帥氣、健壯」等條件，徵求一名男性教練陪姊妹們去烏石港衝浪，最好能一對一細心教學，甚至語帶暗示「晚上可同睡」，讓百名網友大騷動，爭先恐後報名，引發熱議。

法界人士指出，PO文者的身分無法確認，不一定是清大學生，這很可能是另類「約砲文」，此部分仍須釐清。若內容屬實，因無對價關係，5名女子若與成年男子發生性行為，且雙方屬於你情我願，應不算觸法。