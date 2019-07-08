5台女大學生網徵帥男一對一教滑浪　暗示晚上可同睡網民爭相報名

撰文：聯合新聞網
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暑假到了，想好要怎麼過嗎？臉書「靠北清大」日前出現匿名貼文，5名開朗的女網友自稱就讀清華大學，開出「帥氣、健壯」等條件，徵求一名男性教練陪姊妹們去烏石港衝浪，最好能一對一細心教學，甚至語帶暗示「晚上可同睡」，讓百名網友大騷動，爭先恐後報名，引發熱議。
法界人士指出，PO文者的身分無法確認，不一定是清大學生，這很可能是另類「約砲文」，此部分仍須釐清。若內容屬實，因無對價關係，5名女子若與成年男子發生性行為，且雙方屬於你情我願，應不算觸法。
貼文引起熱議。（Facebook@acebook@靠北清大 截圖）
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快來報名！5名女網友在臉書「靠北清大」PO文，自稱是清大學生，暑假姊妹們想去宜蘭烏石港衝浪，可是都不太會。
她們說，想徵求一名帥氣健壯的男伴教學衝浪，最好是能一對一仔細的教學衝浪姿勢，文末還語帶暗示「晚上睡同一間也沒關係喔」，歡迎網友留言報名，若有鍾意的對象，會私訊聯繫。引發網友熱議。
PO文一出，吸引近百名網友爭相留言（點圖瀏覽）↓↓↓
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