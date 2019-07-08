5台女大學生網徵帥男一對一教滑浪　暗示晚上可同睡網民爭相報名

某台灣Facebook專頁出現匿名貼文，徵求一名男性教練陪5位女生去烏石港衝浪。（《Blue Crush》劇照）

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

暑假到了，想好要怎麼過嗎？臉書「靠北清大」日前出現匿名貼文，5名開朗的女網友自稱就讀清華大學，開出「帥氣、健壯」等條件，徵求一名男性教練陪姊妹們去烏石港衝浪，最好能一對一細心教學，甚至語帶暗示「晚上可同睡」，讓百名網友大騷動，爭先恐後報名，引發熱議。

法界人士指出，PO文者的身分無法確認，不一定是清大學生，這很可能是另類「約砲文」，此部分仍須釐清。若內容屬實，因無對價關係，5名女子若與成年男子發生性行為，且雙方屬於你情我願，應不算觸法。

貼文引起熱議。（Facebook@acebook@靠北清大 截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

快來報名！5名女網友在臉書「靠北清大」PO文，自稱是清大學生，暑假姊妹們想去宜蘭烏石港衝浪，可是都不太會。

她們說，想徵求一名帥氣健壯的男伴教學衝浪，最好是能一對一仔細的教學衝浪姿勢，文末還語帶暗示「晚上睡同一間也沒關係喔」，歡迎網友留言報名，若有鍾意的對象，會私訊聯繫。引發網友熱議。

PO文一出，吸引近百名網友爭相留言（點圖瀏覽）↓↓↓

【死亡率97%】美國男衝浪後變形蟲入腦　先頭痛後癱瘓終救唔返
【最狂打工仔】划衝浪板過河趕開會　紐約西裝友：放心，我無遲到
美汪星人滑浪賽　狗狗企滑板勁淡定　收益捐助流浪動物
心痛海灘變垃圾崗　美滑浪友回收海洋垃圾製手繩　賺2.4億元淨灘

延伸閱讀：

影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠

普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。