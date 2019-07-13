【倚天屠龍記】周芷若只想做皇后？　她沒有如你想像般深愛張無忌

很多人都說，周芷若變壞，是因為她的師父滅絕師太逼她發毒誓，要她偷倚天劍和屠龍刀。周芷若是否真的因滅絕而變壞？她的夢想又是什麼？

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先說滅絕師太，滅絕師太死前，逼周芷若答應三件事：不准愛上張無忌、做峨嵋掌門、用美色引誘張無忌以取得刀劍。

這三件事中，只有一件發了毒誓，毒誓如下：「倘若和張無忌結成夫婦，我親身父母死在地下，屍骨不得安穩；我師父滅絕師太必成厲鬼，令我一生日夜不安。」

但周芷若有心違背毒誓，她得到刀劍後，依然和張無忌拜堂。那時武林人士都來了，加上宗師張三豐的祝福，若非趙敏搗亂，這場婚姻必定是真的。

即是說，周芷若根本沒有對滅絕言聽計從，只是選擇性地聽話。

周芷若是有心違背毒誓。（《倚天屠龍記》劇照）

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問題來了，周芷若是否太愛張無忌，非違背這個毒誓不可？這就要看周芷若的夢想了。話說訂婚後，大家在談趕走蒙古人的事。

韓林兒這樣說：「那時候啊，教主做了皇帝，周姑娘做了皇后娘娘，那才叫好呢！」周芷若眉梢眼角間顯得不勝歡喜。

張無忌卻說：「我只盼驅走韃子的大事一了，你我隱居深山，共享清福。」周芷若勸他：「說不定我便能助你做了天子。我爹爹事敗身亡，我命中無公主之份，卻又有誰知道我不能當皇后娘娘？」張無忌顧左右而言他。

周芷若的夢想是在談趕走蒙古人的事說起。（《倚天屠龍記》劇照）

他們訂婚後，就不斷重覆「我不想做皇帝」，「但我想做皇后啊」這種對話。別以為她痴心妄想，在《倚天屠龍記》的故事背景下，朱元璋就是靠明教勢力起家，當上皇帝。

所以周芷若的夢想藍圖是這樣的：先和張無忌成親，整合明教和峨嵋的勢力，帶領其他門派，加上手上的《武穆遺書》，趕走蒙古人，張無忌做皇帝，她就做皇后。

周芷若對張無忌當然有感情，但明教勢力也是重要的考慮因素。周芷若不單是追逐愛情的女角，而是一個政治家。為什麼這樣說呢？

周芷若的夢想是當皇后。（《倚天屠龍記》劇照）

看她結婚那一幕，趙敏跳出來提起謝遜。張無忌擔心義父，說：「芷若，請你諒解我的苦衷。咱倆婚姻之約，張無忌決無反悔，只是稍遲數日……」

他沒有說要悔婚啊，如果周芷若真的深愛張無忌，應該當眾扮成很諒解他的模樣，讓他沒有悔婚的機會。

但周芷若的反應是：「張無忌，你受這妖女迷惑，竟要捨我而去麼？各位親眼所見，是他負我，非我負他。」這樣一說，分明是放棄張無忌。

因為謝遜是證人，他知道周芷若偷了刀劍。而趙敏打出這隻「證人牌」，她可能知道謝遜的下落。

趙敏在張周大婚當天破壞婚禮。（《倚天屠龍記》劇照）

即是說，如果周芷若乖乖地等張無忌，萬一趙敏帶着謝遜出現，向大家證明周芷若的惡行。周芷若不止會失去張無忌，在武林的名聲更會一落千丈，沒有機會成為武林中的政治領袖。

所以，周芷若當機立斷，指張無忌和妖女勾結，這是正邪之爭，把輿論掌握在自己那一方。

就算謝遜真的現身指控周芷若，她也可以聲稱謝遜和張無忌勾結蒙古妖女。在最大程度上掌握武林反元勢力的支持。

即使不能靠張無忌做皇后，也有機會自己掌權。女人掌握着一張「被男人拋棄」的皇牌，在重要關頭永遠都可以加分，這是千古不變的定律。

周芷若擁有一張「被男人拋棄」的皇牌。（《倚天屠龍記》劇照）

若非黃衫女子這個外掛，也許周芷若真的能創一番事業。這也是她和趙敏最大的分別，她自小父母雙亡，在滅絕師太手下謀生，手上沒有任何資源，自然渴望權力，亦會用愛情作為得到權力的手段。

趙敏身為郡主，予取予求，反而可以為了愛情放棄權力，兩人的人生目標截然不同。

或者，人總是渴望自己還未得到的東西吧。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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