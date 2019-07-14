挖地道逃獄出口卻在警犬狗屋旁！　阿根廷7囚犯斷正面臨加監

卡通中不時都有挖地道逃獄的情節，阿根廷一個監獄就有囚犯將情節在現實中上映，不過他們成功開通一條地道之後，才發現終點並非通向自由，只是到達監獄警犬的狗屋，繞了一個大圈之後，仍然原地踏步。地道被監獄職員發現後，涉事囚犯將被轉送到其他監獄，而且刑期將被延長。

監獄人員實測走進逃獄地道，只能僅僅讓一個人通過。（網上短片截圖）

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發生逃獄失敗事件的是佛倫西亞貝里拉監獄（Florencia Varela Penitentiary），位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。7名正在第24號監倉服刑的囚犯花了約兩天時間，挖出一條狹窄的地道。地道向監倉外伸延了6呎，出入口只有3呎闊及5呎深，剛好可以讓一個成年人通過。由於7名囚犯都參與了木工計劃，所以他們拿了一塊木板遮掩出口，再在上面放上泥土作掩飾。

地道向監倉外伸延6呎，出口剛好開在警犬狗屋旁。（網上短片截圖）

原本以為與監獄外的世界只有一步之遙，但他們的「自由之路」出口卻在監獄內，地道另一端原來只是守衛監獄警犬的狗屋，而監獄守衛更在定期巡查時發現了這一條地道。

佛倫西亞貝里拉監獄總共有1540名囚犯，是一座中至高度設防的監獄，7名打算逃獄的囚犯則是因為搶劫罪而被判入獄，原本將分別於2021至2022年之間出獄。現時他們因為意圖逃獄而面臨加監，而且會被分送到不同的監獄繼續服刑。另外調查人員正在了解，7人是否曾經得到監獄人員的協助。

（綜合）