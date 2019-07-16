二手舖遇完美婚紗只售$350　英新娘再加工：不需天價也能獨一無二

婚姻是人生大事，為了在婚禮當日成為全場主角，不少新人都願意大灑金錢準備婚紗禮服。英國一名新娘則反其道而行，於facebook發文分享其夢寐以求的完美婚紗，只是從慈善二手商店購入的「N手」貨品，價值35英鎊（約344港元）。她希望提醒網民，美好的事物有時不須花費太多，「有些東西不需要很昂貴，也能讓你變得獨一無二」。

29歲的威根森去年接受男友求婚翌日便在一慈善二手商店遇上夢想中的婚紗。（fb「Cat Wilkinson」圖片）

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29歲的威根森（Cat Wilkinson）是一名大學講師，本月初與拍拖5年半的男友「拉埋天窗」結為夫婦。婚禮完成後她於fb發文，稱收到不少親朋好友稱讚其婚紗，故希望分享遇上婚紗的經歷。威根森說，去年男友邁克（Mike）帶她到約克（York）遊玩並求婚，翌日他們行經慈善二手商店蘇萊德（Sue Ryder）時，她在店內的2樓看中一條白色婚紗裙。

威根森希望藉婚紗的事提醒網民，美好的事物有時不須要花費太多。（fb專頁「Jack Cook Photography」圖片）

當時威根森在上層試穿，她先致電告訴邁克不能上去，又請店員替她拍照，「當我第一次看到掛在架上的婚紗時，簡直不敢相信，我喜歡蕾絲設計，它是明亮的白色。我從來沒有想過這條裙會適合我，當初試穿的主要原因是想看看它是否如我想像的婚紗，而它跟我腦海中的一模一樣！」。

威根森帶婚紗到古董婚紗店加工，職員估計該婚紗裙是50年代出品。（fb專頁「Jack Cook Photography」圖片）

她將相片傳給媽媽及姐姐，兩人都勸她要買下裙子，「店員和我都無法相信那條裙衣服是如何完美及合身，就像是注定屬於我的一樣。我很高興，而且不太相信在答應求婚後的第二天就找到了我夢寐以求的婚紗」。

威根森遂花了35鎊（約344港元）購入婚紗，並將它帶到古董婚紗店加工，「我作出一些改動，使它成為我想要的模樣，包括拆掉拉鍊，在背部及袖位添加鈕扣，並移動了裙子正面的花朵圖案位置」，整個改裝部分共花約200英鎊（約1966港元），即共花了235鎊（約2310港元）便購得夢想中的婚紗。

她直言，現時還未決定如何處理該件婚紗，將會保留一會再作打算。（fb專頁「Jack Cook Photography」圖片）

婚紗店職員告訴威根森，裙子估計是50年代出品，而且很有可能是自家製的婚紗，「裙上的花朵裝飾比較古舊，意味着它很可能是由上一輩親戚流傳下來作為紀念的『舊物』」。

威根森說，希望藉其婚紗的故事提醒大家，「有些東西不需要花費很多，也能讓你成為獨一無二」。她又說，現時還未決定如何處理該件婚紗，「如果我將來有孩子，我或會保留這件婚紗，並將它改造成洗禮禮服，否則我會將它捐回慈善商店，以便其他新娘有機會穿上。但現在我會先保留這條裙，以防捐出婚紗的人想聯絡我，看看我所做的改動」。

（鏡報、每日郵報）