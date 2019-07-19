【長安十二時辰】TFBOYS易烊千璽演技獲讚　長安古城神還原惹哄動

最近内地懸疑古裝劇《長安十二時辰》在國内引起很大迴響，因為劇中巨細無遺把唐代長安城還原出來，在城市格局、建築、衣飾、生活面貌等都落足心機。

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小編最欣賞的是連街上的女人都是唐朝妝容及衣飾上陣，要知道化一個唐妝可不是易事，街上卻出現了一個個唐代仕女般的路人，足見劇組落足重本。而TFBOYS的易烊千璽的演技亦比預期中出色！

而TFBOYS的易烊千璽的演技亦比預期中出色！（《長安十二時辰》劇照）

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作為盛世唐朝的首都，長安城中的一切都是嚴密又井井有條的。假如你也有看此劇的話，也會發現這裏連治安也是受到嚴密監控，什麽不良人、不良帥、靖安司和報信用的望樓，雖然當中有杜撰成分，但其實不少也是有歷史根據的。不過，除了靠人力外，要一個都城發展得井井有條，城市的嚴密規劃也是重要因素。

説到唐代格局，小編五年前去西安在小雁塔的展覽看過一張很大的唐代長安城地圖，看到長安城是一格格的樣子，非常工整。大家可以想像，一般城市都是沿河流或海邊、經過多年發展而成，從零開始規劃到如此工整是非常少有；能讓長安城成為了例外，最大原因就是它的前身是由零開始規劃的隋朝大興城。

説到唐代格局，小編五年前去西安在小雁塔的展覽看過一張很大的唐代長安城地圖，看到長安城是一格格的樣子，非常工整。（作者提供）

隋文帝楊堅認為北周舊長安城從漢代以來歷經戰亂已久，已經太破敗，再不適合擔任都城這角色。《隋書·高祖紀上》載楊堅詔書曰：「此城從漢，凋殘日久，屢為戰場，舊經喪亂。今之宮室，事近權宜，又非謀筮從龜，瞻星揆日，不足建皇王之邑，合大眾所聚。」於是，他下令在舊長安城以南的龍首塬一代興建新都大興城，並重新規劃皇城、街、里、坊（對，合併起來就是我們今日說的「街坊」了）、東西兩市的格局。

唐代長安城就是承接了隋的大興城。簡單而言，長安城是按「商住分離」、「官民分隔」以及「坊市分離」的模式規劃。大家看圖就會見到長安城的設計是一格格的模樣，這就是按《周禮》所規劃的里坊制佈局。里坊制的設計有如一塊鏡，中軸由北至南貫通全城，左右完全對稱，城內居住區像棋盤一樣切割成一個個小方格，而北面則是大明宮等皇家宮殿。

簡單而言，長安城是按「商住分離」、「官民分隔」以及「坊市分離」的模式規劃。（《長安十二時辰》劇照）

「坊市分離」的設計其實是基於治安需要，長安城的住宅區以短牆隔開，這些短牆就是「坊」。你要買東西或賣東西的話，對不起，你要請移玉步到附近的「市」進行了。原來在長安城内，所有商業活動都只可以在白天時間在指定的地點進行，就是之前就提及過的東、西市了。

《長安十二時辰》不少搜捕從西域混入長安的狼衛（按時代應該是突厥人吧）的畫面也在這裏發生，而第一集一開首已經説明歷史時空是上元節開西市的時間，故此在這裏我想多着墨。

《長安十二時辰》不少搜捕從西域混入長安的狼衛（按時代應該是突厥人吧）的畫面也在這裏發生。（《長安十二時辰》劇照）

其實當時整個長安城有東、西兩市，這也反映里坊制左右對稱平衡的理念。市內有縱橫交叉四條大街，市內被劃分成九個方格。正如上述，唐代實行宵禁，所有貿易必須在白天時間於東、西兩市内進行，所以兩市的大門早晚也會關閉，更有吏卒看管。

兩個市場賣的東西有分別嗎？答案是當然有。東市靠近太極宮、大明宮及興慶宮，附近多達官貴人出沒，當然會賣更多高級貨。按《長安志.卷八》記載，東市「街市內貨財二百二十行，四面立邸，四方珍奇，皆所積集」。相對而言，西市較為大眾化，不過也有來自各國的商品，這是由於長安是絲綢之路的終點，得以匯集來自西方的商品以及商人呢！

正如上述，唐代實行宵禁，所有貿易必須在白天時間於東、西兩市内進行，所以兩市的大門早晚也會關閉，更有吏卒看管。（《長安十二時辰》劇照）

如果你對長安城的規劃感興趣，我推薦你去日本京都看。如果你去過京都旅遊，也會發現京都的地圖也是一格格的樣子，這是因為京都（嚴格來説是平安京）是仿效隋唐里坊制規劃而成。哦，怎麽我腦海突然出現了一句話：「禮失求諸野」……

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《長安十二時辰》- 盛世長安的格局】」​】

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