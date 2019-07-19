【旅遊經歷】人比鬼更可怕！？　恐懼鳥分享8件心寒的恐怖經歷

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

暑假又是旅遊好時機。話又說回來香港人幾乎一年365日都在計劃旅遊，彷彿唧怕少許時間也想逃離這鬼地方。亦因為外遊需求上升，所以近來網絡上冒起不少旅遊達人。他們會帶大家做深度遊，講解景點背後的歷史文化，哪裏購物最便宜，哪間餐廳最美味……然而他們卻很少跟我們說以「旅遊危險」為特定主題。畢竟叫你不要去旅遊始終有點不對題。但實際上，旅遊可以是一件很可怕的事。

外遊最恐怖一定是遇上靈異經歷？（ViuTV節目《入住請敲門》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

旅遊能發生什麼恐怖事，酒店撞鬼？鬼當然恐怖，但老套講句，有時候人更加危險。從「實際角度」出發，幾乎從落機一刻，我們所有旅客都散發一種「香味」。可不是因為你那支名牌香水，而是「犯罪香味」。旅客有很多原因成為「完美受害人」，包括聚集在擁擠的景點、不熟悉當地法律民情、語言不通、怕延誤行程即使遭受傷害也默忍。以致很多本地人不察覺的罪案，都會集中發生在遊客身上，例如搶劫與黑的。

如果再危險些，恐懼鳥回顧近年旅遊經歷，也試過在伊朗德黑蘭被人噴迷暈氣體；在意大利羅馬被一夥東歐小孩包圍想搶錢；在肯亞山峰被數名軍人威嚇。非罪案的意外還試過在美國遭遇雪崩、蒙古碰到野狼、在高山與雪地公路也分別撞過幾次車。當然還有一大堆數不清想騙錢的黑店商人。

大家旅遊時又經歷過什麼恐怖事？以下恐懼鳥將分享八個發生在酒店、渡假村、旅遊途中的網民恐怖親身經歷，包括酒店房變毒氣室、吊橋上的女人、北京酒店的秘密、飛機上的搭訕……

↓↓↓↓↓【編按：按圖看恐懼鳥分享的恐怖經歷】↓↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

作者簡介：恐懼鳥

恐懼鳥，大學讀犯罪學和心理學；從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐懼在人群中散播。

作者Facebook專頁：恐懼鳥 Scary Bird