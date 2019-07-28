【生活百科】微波爐叮蛋會爆炸？生蛋、熟蛋、荷包蛋實測結果是…

微波爐加熱食物十分方便，是都市人解決三餐的必備良伴。不過並非所有食物都可以放進微波爐，坊間常說切勿把蛋類放到微波爐加熱，因不論生蛋熟蛋都會有儼如「爆炸」的嚴重後果！台灣有節目實測以微波爐「叮」不同類型的雞蛋，包括全生、半生熟、全熟、煎蛋等等，結果十分驚嚇！

台灣電視節目實測將雞蛋放到微波爐內叮會有什麼後果。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行真實測試，把不同類型的雞蛋放到微波爐，看看會有什麼結果。實驗先從原隻生雞蛋開始，雞蛋於於1分18秒左右就爆開，沖擊波威力更將微波爐的門直接撞開，連碗都掉到微波爐外，可見威力強大。

節目請來專家解釋，不論是什麼蛋，放到微波爐內加熱都會十分危險。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

實驗人員之後把有殼烚蛋、外殼破裂的烚蛋和無殼烚蛋先後放入微波爐內加熱，3款雞蛋分別在58秒、48秒、54秒爆開，不過炸開威力較生雞蛋低。最後主持再將煎蛋及半生熟煎蛋放到湯內，再放到微波爐加熱8分鐘，雖然雞蛋在爐內沒有爆開，但拿出來後，只要輕輕用筷子觸碰，兩隻蛋的蛋黃一樣會爆開，如沒有保護裝置，恐會被燙傷。

節目請來專家解釋，因雞蛋內部含有水份，當中以生蛋水份最多，水如果被微波加熱變成水蒸氣，體積就會膨脹高達1600倍，令蛋會爆炸造成危險，故巿民絕不可把蛋放入微波爐加熱。