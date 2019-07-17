【衝出國際】廣東話師奶遊韓國買鮑魚　檔主起晒殼先話未蒸熟唔買

外遊時和當地店員語言不通，很容易會發生誤會，最好還是要多加確定雙方意思。一名領隊日前在facebook分享遇到一名麻煩師奶的經歷，指該名說廣東話的師奶到韓國的海鮮市場，在路邊檔買鮑魚，想不到店主把鮑魚起殼，到需要付款時，師奶突然不滿，指對方答應了會幫忙蒸鮑魚，導遊不解問她是否會韓文，師奶竟然說「聽唔明，但我肯定佢係咁嘅意思！」

當時該名師奶一家三口到韓國機張海鮮市場，在路邊檔買鮑魚。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名做領隊的網民日前在facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」投稿，表示遇到一名世界級的師奶麻煩客人。他指當時該名師奶一家三口到韓國機張海鮮市場，是一個露天街市，他們在路邊檔買鮑魚，價錢相當便宜。

當韓國「阿豬媽」檔主洗好、刷好鮑魚，還起了殼，準備收錢時，該名師奶與檔主爭執，「叫個導遊行埋嚟，跟住就嗌交啦」。樓主引述師奶稱「佢明明話會幫我哋蒸埋，我哋先肯買」，導遊解釋檔主是指他們可以去賣蟹的店鋪幫襯，「順手蒸埋鮑魚唔使另外加錢」，師奶反駁說：「冇可能，同咗佢講我哋唔買蟹，淨係買鮑魚，要take away（外賣），佢話ok，我哋先肯買」。

原文重點

檔主不會英文，師奶也不懂韓語，領隊奇怪她如何與檔主溝通的，結果師奶指「梗係廣東話啦，仲做埋肢體語言」，領隊只好繼續解釋，「都睇到佢哋呢啲路邊檔邊有可能幫你蒸，而家人哋已經刷晒起晒殼啦喎！」。但師奶仍堅稱對方答應過會幫她蒸好，領隊再問她是否聽得明韓語，師奶竟野蠻地說「聽唔明，但我肯定佢係咁嘅意思！」，最後更不肯購買便離開，檔主「阿豬媽咁就蝕咗幾隻鮑魚」。

不少網民批評該名師奶的行為，「唔好影衰香港人」、「同韓國人講廣東話，你唔好返香港同香港人講泰文」、「咁樣係欺負漁民，知佢地只能啞忍，超級過分」。