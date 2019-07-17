【矛盾對決】冰凍廚師腸竟可整斷精鋼刀　網民笑爆：下次用鐵筆啦

家長們常常跟子女說，廚房放滿利器，需要多加小心，但你有沒有想過，一包平平無奇的廚師腸才是最「危險」？有網民早前分享圖片，稱在家中煮飯時打算以鋼刀分開仍未解凍的廚師腸，不料分開的竟是鋼刀，廚師腸仍完好無缺，令他大感「中伏」，只能無奈稱：「代價實在太大了……」相片笑翻一眾網民，不少人為樓主「出謀獻策」，笑言「以後用腸切嘢」、「下次用鐵筆」。

有網民分享圖片，指在家煮食時以鋼刀分開仍未解凍的廚師腸，不料分開的竟是鋼刀。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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有網民周日（14日）於facebook群組「中伏飲食報料區」發文分享「兵器中伏」經歷，稱煮食時打算以不銹鋼刀「撬開」因急凍而黏在一起的廚師腸，可是斷開的卻是鋼刀，而非廚師腸。他即大呻「代價實在太大了」，又問其他網民：「精鋼刀出問題？定係廚師腸太勁？」

網民指出鋼刀非常堅硬，不能用作「撬開」物品，否則「用力就斷」。（資料圖片／溫嘉敏攝）

網民看過相片都爆笑，抵死留言稱問題並非出於鋼刀或廚師腸，而是在於樓主，「係你有問題。精鋼都係直切啫，你雪硬啲腸左右撬唔斷有鬼」，「有樣嘢叫常識，你撬的不是腸，是冰」，「有樣嘢叫較剪」。亦有網民為樓主想辦法，建議他「下次用鐵筆」，「梗係入佢中路斬落去啦，點會撬㗎」，「你以後用腸仔切嘢咪得」。

（fb群組「中伏飲食報料區」）