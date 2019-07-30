【靈異Online】電台原來有禁歌　半夜播《夜夜痴纏》必出事？

無綫新劇《十二傳說》近日播出，講述多個香港都市傳說，其實戲外還有很多流傳的都市怪事。未有手機或上網前，不少人愛看電視聽電台，深宵節目更是聽眾極多，惟原來DJ界都知，麥潔文主唱的電影主題曲《夜夜痴纏》是不能播的歌，傳聞不少DJ夜深播了這首歌必發生怪事，有人聽到女人歌聲，甚至有指連聽眾也聽到怪聲，本着寧可信其有，慢慢這首歌就被列為電台禁歌。

【十二傳說以外#3】麥潔文唱主題曲外，戲內也飾演女鬼角色。（資料圖片）

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電影《靈氣迫人》在1984年上映，由周潤發、葉蒨文、黃百鳴主演，麥潔文她亦在戲中飾演被槍殺的女歌星一角，並同時演唱主題曲《夜夜痴纏》，這歌前奏未唱歌詞前麥潔文的幽怨輕哼，莫名增添了恐怖氣氛。

這首歌在DJ界成了禁歌已非秘密，就連香港電影資料館中介紹也有提及，原因是不少DJ都說曾在夜深播這首歌，沒料均出現怪事，有的人明明沒有邀請女嘉賓，在播歌時卻聽到女聲隨歌哼唱，甚至流傳連大氣電波中的聽眾也有人聽到怪聲。

流傳如電台播出禁歌，隨時會出現怪事。（資料圖片）

就這個恐怖傳聞，麥潔文近年受訪時也被問及，她指就連自己也因這首歌遇到怪事，稱當年拍戲時自己親自配音，其中一部分需要清唱，在錄音室看到Memo紙自動捲走，嚇到毛管戙，雖然如此，這歌離開電台卻似沒事，麥指登台常唱也未見有怪事發生。

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