【靈異Online】長洲東堤小築傳好猛鬼　租房情侶入屋見白影嚇到走

無綫新劇《十二傳說》近日播出，講述多個香港都市傳說，其實各區流傳的恐怖奇聞點止咁少。長洲東堤小築早年死得人多，多人在度假屋燒炭自殺，流出的鬼故疑幻似真，傳聞早年紅衣母殺子後入住東堤才現異樣，有人發現半夜電視自動開加狂現拉櫈聲，嚇到瞓唔着，有人一入屋即被白影嚇走。因入住遊客愈來愈少東提小築最終要改名避避，至近年死人情況才漸見改善。

【十二傳說以外#2】長洲東堤小築，早年不斷發生自殺事件。（資料圖片）

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傳聞在1989年曾有身穿紅色唐裝衣服紅鞋的媽媽，在東堤單位內先殺死親子，其後上吊自殺，其後流出有人深宵見紅衣女鬼出沒的事，其後在東堤發生的自殺命案頻生，幾乎年年都有死人。

作為長洲的度假屋集中地，不時有年青人或小情侶相約入住，惟恐怖傳聞沒完沒了，有女生與男友租房慶生日，惟入住不久即在屋內見到白影飄過，嚇到直衝大門即走，有情侶半夜發現明明已關的電視自動開啟，理應沒人的樓上單位，又傳來拉櫈和高跟鞋走動聲音，嚇到整晚睡不了。

東堤恐怖傳聞，更曾被拍成電影的其中一個故事。電影《夜半3點鐘》其中一個故事講述4個女孩子到長洲玩，最終只能租到最後一間無人敢租的度假屋，入住後怪事連連，她們晚上打麻雀時，竟發現原來一直與鬼母子同住！

就算一大班朋友也一樣可能中招，有人指曾與大班朋友一同入住，凌晨返回單位時同行者突然察覺路邊疑似有「人」，即叫大家不要望，沒料其中一人忍不住轉頭一看，即爆粗狂奔，令不知發生什麼事的大家也只能跟着大逃亡，他事後才指回頭時見到無面女子站在其身邊揮手，翌日他更大病一場。

亦有人雖未看到卻感應到，指在單位內不開冷氣也涼涼的，地上現古怪水漬，又有如東西腐壞的臭味，有人則指玩啤牌突然少了一隻，令眾人嚇破膽。

因應自殺情況嚴重，東堤業主都積極自救，如聯合不把單位租給單獨人士，或與租住者保持緊密聯繫，就連遊客在島上超市的炭包，也一度鎖起，遊客需要才由職員拿出，近年改名成「邁亞美度假村」，自殺個案漸見平息。

秀茂坪仲有一間拆不得的戲院，你又知唔知？

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